Pilar Rahola estalla contra Emilio Delgado cuando este le acusa de formar parte de un lobby y Risto Mejide interviene

El momentazo de Risto Mejide con Francisco Marhuenda en el plató de 'Todo es mentira': "¡Me has querido pillar!"

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Comentando el tema de la guerra en Irán, Pilar Rahola da su opinión en 'Todo es mentira' al respecto. Al escucharla, Emilio Delgado señala que la colaboradora forma "parte del lobby proisraelí en España".

La periodista desmiente tajantemente esta información cortando al portavoz adjunto de Más Madrid e interrumpiéndole constantemente asegurado que "es un ataque personal": "Tú lo que intentas es que yo no tenga voz. Tú matas al mensajero".

Risto Mejide, como moderador del programa, le indica a Pilar Rahola que le dará voz pero cuando acabe la intervención de Emilio Delgado. Sin embargo, la colaboradora no se rinde: "Que no mate al mensajero porque estoy hasta las narices de esta izquierda que va señalando, va neutralizando, va matando al mensajero".

"Pilar Rahola, por favor, te voy dar voz cuando él acabe", insiste el presentador. Pero, al ver que sus esfuerzos no obtienen el resultado que espera, le indica: "¿Me puedes hacer caso?, es que no te quiero bajar el micro, por favor. Podrás contestar pero cuando él acabe y si no quieres entrar, no entres, pero te voy a dar voz. Por favor, respeta su turno, es lo único que te pido".

Sin embargo, Pilar Rahola continúa entrecortando al colaborador: "Luego me contestas que las personas educadas hacemos eso. Yo me he callado y ahora me toca a mí. Entonces si me dejas termino". Es en este momento cuando Emilio Delgado da sus argumentos por los que ha acusado a la periodista de formar parte de dicho lobby.

La petición de Risto Mejide a Pilar Rahola

Tras su rifirrafe y la intervención del analista de política internacional, Alejandro Canorea, la colaboradora pregunta: "¿Se puede estar en desacuerdo?". Una pregunta a la que Risto Mejide le responde: "Siempre. Lo único que te pido y curiosamente te lo pido más a ti que a otros, lo único que te pido es que respetes al moderador y por tanto los turnos. Puedes decir lo que te dé la gana, en este programa somos sumamente libres todos, pero por favor, respétame los turnos, es lo único que te pido".

Y es que Pilar Rahola justifica su actitud con Emilio Delgado asegurando que se ha sentido "atacada en lo personal": "Estoy bastante harta de mentiras".