Lara Guerra 11 MAR 2026 - 18:30h.

Francisco Marhuenda comparece en el directo de 'Todo es mentira' y sucede un momentazo que deja al plató entre risas

'Todo es mentira' llega con una nueva entrega de la mano de Risto Mejide y Laila Jiménez en el que la política es la gran protagonista; sin embargo siempre hay algún que otro momentazo entre tertulianos; y así ha ocurrido al conectar con un habitual de la parrilla. Después de darse a conocer que Espinosa de los Monteros pida un congreso extraordinario en VOX y esto derive en un gran enfado para Abascal; Francisco Marhuenda, director de 'La Razón' conecta con el programa en directo para analizarlo.

Una vez ya comenzaba la entrevista en el que se remarca el movimiento de Espinosa en VOX en el que anima a los eliminados, Francisco Marhuenda aseguraba que "este movimiento tiene tanta influencia en VOX ahora como mi perra Lolita, es decir ninguna".

En este momento, Risto Mejide no duda en preguntarle por ella; a lo que él le confiesa que ya falleció. En este momento, el presentador en shock, asegura el "bajón" que ha sentido al conocer la noticia. Sin embargo, con una gran sonrisa, Francisco recuerda que tiene otra perrita que se llama Lolita", a lo que, más aliviado, Risto responde "¡Me querías pillar, Marhuenda!".

Francisco confiesa que tiene hasta 12 perros: "Risto, podrías ser el Secretario General que lo harías muy bien"

Francisco le sorprende al confesarle que junto a sus hijas tienen unos 12 o 13 perros: "Imagínate cuando se juntan. Con ellas podría organizar un partido y nombrarte a ti Secretario General, que lo harías muy bien", asegura entre risas a Risto