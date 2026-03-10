El presentador de 'Todo es mentira' opina sobre cuál es la mejor medida para Elma Saiz para mitigar el impacto de la guerra

Risto Mejide responde tras ser acusado de mentir sobre el uso del velo en Irán: "Tenemos una neurona más que la persona que lo ha colgado"

Compartir







Una de los temas de actualidad que comentan en el programa del martes de 'Todo es mentira' es el plan de contingencia propuesto por Elma Saiz. Sin embargo, ya que se refiera a él como "contingente" desata una risa irónica en Risto Mejide, quien no duda en ser crítico con el "plan genial" que la ministra ha propuesto durante el Consejo de Ministros para "proteger los bolsillos de todo el mundo" debido al contexto internacional.

Y es que Elma Saiz ha asegurado estar preparando una respuesta integral para paliar los efectos de la guerra haciendo una puntualización: "Que pare la guerra es la mejor medida para proteger la vida y los bolsillos de la gente. Decir 'No a la guerra' es la mejor medida".

La crítica opinión de Risto Mejide

"Ya está, solucionado. Para qué preocuparse", comenta el presentador del programa. Al escuchar de nuevo las declaraciones, añade bromeando: "¡Ya está! ¡Vámonos a casa! ¡Aclarado! Muerte el perro, muerta la rabia, si está claro".

Siguiendo esa línea, el cómico Luis Fabra señala que para solucionar el asunto de Cataluña deberían hablar con Puigdemont para decirles que no se vayan de España o, con el tema de la vivienda, quitarle la idea a los jóvenes de querer una casa. Es cuando Echenique resalta que la propuesta del Gobierno en esta cuestión es similar pues "es pedirle a los caseros que, por favor, no suban el alquiler". "Han puesto un teléfono, me gustaría ver si tú lo pones", responde irónicamente Risto Mejide.

Y es que el presentador califica con gran sarcasmo esta idea de "brillante" pues "consiste en tener un plan, que tenga ideas, escuchar, monitorizar y el 'No a la guerra": "Y ya está. Y se ha quedado tan ancha". "Claro, si no se nos dice igual hay alguien que dice 'No, no. Yo quiero ir a la guerra'. Por suerte el Gobierno nos ha dicho 'Oye, no a la guerra' y entonces es cuando hemos dicho 'Es verdad, la guerra es mala. No queremos guerra'", continúa antes de señalarlo como "perogrullada".