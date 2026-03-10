Raúl del Pozo ha fallecido este 10 de marzo en Madrid a los 89 años

El emotivo homenaje de 'Todo es mentira' a Patricia López, colaboradora, tras su fallecimiento: "Este programa pierde a una gran compañera"

Compartir







Mientras los colaboradores de 'Todo es mentira' debaten sobre los asuntos de la actualidad nacional e internacional, Risto Mejide interrumpe ante la urgencia de una información de última hora de la que se estaban haciendo eco los principales medios españoles: La muerte del periodista y escritor Raúl del Pozo a los 89 años este 10 de marzo, en Madrid.

El pésame de Risto por el fallecimiento de Raúl del Pozo

"Fue un referente, yo creo, para todos los dedicamos a la comunicación y ya no digamos al periodismo. Un beso muy fuerte a su familia y seres queridos", señala el presentador antes de continuar con el programa.