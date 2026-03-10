El programa desmiente con pruebas a los internautas que les acusaron con una fotografía de mentir sobre la obligatoriedad del velo

Un profesor en Irán niega que sus alumnas estén obligadas a usar velo y Risto Mejide le desmiente tajante: "Aquí si mientes, no mereces más voz"

"Ni un día tranquilo en la oficina, eh. No hay manera. Mira que vengo aquí todos los días diciendo 'Hoy no la vamos a liar'", son las primeras palabras de Risto Mejide al ver la polémica desatada a raíz de un desencuentro con Javier Hernández, un profesor en Irán que estuvo durante 11 años en el país y aseguró que sus alumnas no llevaban velo en sus clases.

Fue cuando el programa de 'Todo es mentira' comprobó que no había ninguna imagen publicada en su perfil que probara sus palabras cuando Risto Mejide le desmintió tajante, produciéndose un desencuentro ampliamente comentado en redes.

"Algunos usuarios, por cierto, alguno muy influyente, nos han acusado de mentir adjuntando esta foto", señala el presentador mostrándola en el video. Y, aunque asegura no ser expertos en la situación de Irán como sus espectadores saben y que, por consiguiente, "muchas veces nos estemos equivocando", lo cierto es que "la neurona nos da hasta el punto de poder descubrir que esta imagen fue tomada en la Universidad Autónoma de Madrid y ni si quiera es actual, es de 2018": "Hasta ahí la neurona nos llega y como mínimo tenemos una neurona más que la persona que lo ha colgado".

El programa aclara la situación actual en Irán con el velo

Tras escuchar la información que ha recopilado el programa sobre la situación actual en Irán con el velo, Risto Mejide concluye: "Hacen falta solo tres neuronas: la primera para ver que, efectivamente, hoy por hoy es ilegal ir sin velo por la calle. Sí, existe esa ley y está vigente. Dos, aún así es verdad que hay mujeres que van sin velo por la calle, han decidido no ponérselo sobre todo recientemente. Y tres, lo más importante que era la discusión que teníamos con ese profesor, en su Instagram no aparecían esas fotos de mujeres sin velo".