Con motivo de saber cómo ha sido evacuado de Irán, la entrevista a Javier Hernández en 'Todo es mentira' acaba yéndose por otros temas cuando Risto Mejide le pregunta por la profesión que ejerce en el país. Él es profesor de español y literatura comparada en la universidad desde hace 11 años.

Este hecho despierta la curiosidad del presentador, quien le pregunta si acuden mujeres a sus clases. Una pregunta a la que él responde con un porcentaje: "el 90%". "Es un grupo de 25 personas. Todos son mujeres menos dos son chicos". Risto Mejide le pregunta con qué prendas "adecuadas" tienen que ir a clase y su respuesta sorprende al presentador: "Lo del velo hace mucho tiempo que dejó ya de ser obligatorio. A la vista está, por internet circulan las fotos de mis alumnas en clase sin velo".

Sin embargo, Risto Mejide recuerda el caso de Mahsa Amini que fue ejecutada por las autoridades iraníes en 2022 por llevar mal el velo. Y, aunque el entrevistado asegura que fue ese el motivo por el que "las autoridades dejaron pasar bastante porque hubo una revuelta considerable", lo cierto es que desde la redacción del programa no logran comprobar la veracidad de sus palabras porque no encuentran en sus redes dichas fotografías a las que hace referencia.

"Se puede comprobar en mi Instagram", señala. "Dicen que están comprobando tu Instagram y no encuentran esas fotos", insiste el entrevistado, quien afirma que después las enviará para que las muestren. "Pero que sea el link, que veamos que realmente las colgaste", puntualiza el presentador.

Risto Mejide, tajante al desmentir a Javier Hernández

Mientras que Susana Díaz deja mostrar su "indignación" al entrevistado, Risto Mejide interrumpe para aclarar: "Te tengo que informar que, comprobado tu Instagram, no hay ni una. La primera foto en la que aparecen mujeres, todas con velo, es del 16 de noviembre de 2018. De las que dices, no existen".

Javier Hernández insiste en que hay nuevas pero que "es igual". Una afirmación a la que el presentador responde tajante: "No es igual, tú has dicho una cosa y en televisión han de comprobarse las cosas. No es igual y menos con una cosa tan seria. Antes de inventarte algo, deberías saber que no lo podemos comprobar en directo".

Al despedirse de él, el presentador señala contundentemente: "Acabamos de comprobar que ha mentido y que alguien que entra en este programa para mentir, lo que merece es que no le demos más voz".