Lara Guerra 06 MAR 2026 - 19:59h.

Santiago Niño Becerra es economista y comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de hablarse de una posible crisis energética por el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel. Con ello, se habla de cómo han sacudido los mercados energéticos desde Asia hasta Europa.

En primer lugar, Santiago asegura que la situación depende de cuánto dure la guerra. Además, deja claro que hay previsiones de todas las posibilidades, algunas establecen su duración en semanas, donde el impacto sería reducido. Los combustibles han subido, pero volverían a bajar.

Sin embargo, se apunta a que puede durar "casi dos meses o más. Con aumentos de precio de un 130% en el gas. Esto tendría unas consecuencias muy duras. SI el petróleo, gasolina y dieses se compraron con un petróleo, imagina a 65 dólares, pero las distribuidoras estiman que el nuevo petróleo va a estar a 90 dólares; automáticamente se repercute automáticamente ese nuevo precio en el pago. Se le llama el efecto cohete".

Santiago Niño Becerra: "El precio puede alcanzar hasta los 150 dólares"

Al contrario, el experto detalla que al revés sucede el efecto pluma: "Cuando el precio baja, la repercusión es menor porque los precios ya se estimaron en base al petróleo que se iba a comprar con lo cual la implicación es muy distinta".

Tras esto, Laila Jiménez le pregunta que, si nos adentramos en este contexto, si ya ha subido la gasolina con un precio que no se compró con el actual, ahora podría subir y bastante; a lo que él responde que "esto no sería del todo así. Depende de la duración del conflicto y de los efectos colaterales; el conflicto puede seguir pero el estrecho puede no cerrarse o bien el canal de Suez puede cerrarse. Entonces, las expectativas barajan un petróleo de 100 dólares de máximo, hay hasta 150 dólares. Si es verdad que ese precio es el máximo puede que la gasolina suba un poco más, pero no mucho más".