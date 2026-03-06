Lara Guerra 06 MAR 2026 - 17:11h.

Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado, analiza el objetivo de la salida de los aviones de España

Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que 'El Mundo' asegure que 24 aviones de combate salieron de España para atacar a Irán.

En primer lugar, el teniente general asegura que "la mitad de ellos salieron de España, sin duda, para atacar...en lo que es absolutamente impreciso si no pasara a la siguiente descalificación porque atacar objetivos aéreos, terrestres o navales, no lo hace los aviones que han salido. Estos que han salido o hecho escala en el país son todos de carácter logístico, de abastecimiento en vuelo, de transporte de personal. Atacar a Irán absolutamente ninguno

Juan Antonio del Castillo: "Si salen del área les perdemos la pista y la responsabilidad"

Asimismo, Castillo explica que "de acuerdo con el convenio de cooperación bilateral de Estados Unidos realmente la aplicabilidad es en nuestra área de la soberanía, lo que quiere decir que si salen de aquí y van a cualquier otra base con un plan de vuelo autorizado; a partir de lo que hagan no es de nuestra responsabilidad. Es una maniobra legal y la que parece que se podría estar utilizando en Rota y Morón; al salir perdemos la pista y la responsabilidad".

Por último, el teniente responde tajantemente a si los aviones que han salido de España van directos a atacar a Irán: "D2e cualquier forma tenemos la certeza, por las capacidades de las inherentes a las propias aeronaves de que no se han hecho misiones de combate contra blancos aéreos, terrestres o navales de la otra parte conteniente iraní. Son operaciones logísticas, no son ofensivas"