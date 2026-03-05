Un posible malentendido sobre un comentario de Margarita Robles genera polémica

Risto Mejide lanza una reflexión con la canción con la que Polonia anunció la invasión nazi: "Es una bellísima forma de recordar lo peor del ser humano"

Compartir







La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones contra Irán se complica por el relato de la reunión entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo embajador de Estados Unidos en España. Un posible malentendido sobre un comentario de Robles, interpretado por el representante de Trump como un respaldo a su acción en Oriente Medio, alimenta las sospechas de una eventual rectificación oficial.

Risto Mejide opina en 'Todo es mentira' sobre la reunión de la ministra y el embajador de Estados Unidos: "Esto es importante porque en estos momentos estamos diciendo si estamos o no con Trump, diciendo si puede usar o no las bases, que la ministra de Defensa diga 'yo estoy con Trump' tendría una relevancia máxima, después de lo que dijo ayer el presidente".

El equipo del programa analiza todas las imágenes para conocer realmente lo que dijo Margarita Robles. En los primeros momentos de la reunión, los medios gráficos los graban y fotografían mientras hablan de temas intrascendentes sobre fútbol o el tiempo. En el video de la agencia 'Atlas' hay un corte y, justo después, se escucha la polémica frase, que podría estar fuera de contexto. En la grabación de la 'Agencia EFE' también se produce un corte, solo uniendo ambos vídeos se puede acceder a la secuencia completa.

Risto Mejide: "Se puede decir de muchas maneras, pero es lo que ha dicho"

Eliminando el ruido de fondo y el eco, se llega a entender mejor y se puede escuchar que la ministra dice: "No, no, yo estoy cómoda".

Después de ver el video, Risto comenta: "‘Yo estoy cómoda’, dice, y ya está. Se puede decir de muchas maneras, pero es lo que ha dicho. Pero que de ahí el PP haya usado esa frase, hombre…".

Ana Vázquez, por su parte, defiende a su partido: "Primero lo dijeron los medios, pues nos hacemos eco".