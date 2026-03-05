Una mujer denuncia que su hija okupa su vivienda con animales y suciedad

Vulnerable y malviviendo por culpa de su okupa: "Me he visto totalmente desprotegida"

Suciedad, malos olores y una decena de gatos y perros son las condiciones de un piso okupado por la propia hija de la propietaria. En un primer momento, ella se muda con su madre sin pagar absolutamente nada, eso sí, con la condición de cuidarla y estar pendiente de ella. Es el acuerdo al que llega con su hermano, pero no lo cumple.

Gabriel decide llevarse a su madre a Ibiza, pero la situación sigue siendo insostenible: más de tres años esperando recuperar su casa.

‘En boca de todos’ habla con ambas partes implicadas: Gabriel y Rita, hermano y madre de la okupa, y con Miriam, la hija okupa, quien asegura que su hermano quiere quedarse con la casa y dice estar harta de este conflicto: “Solo pido que me dejen en paz, que yo no me he metido con nadie, que yo no he dicho absolutamente nada de esto. Mi hermano se llevó a mi madre, que tiene una discapacidad, de la noche a la mañana de Vigo a Ibiza sin avisar”.

Gabriel: "No podía permitir que mi madre viviese en esas condiciones"

Además, acusa a su hermano de mentiroso: “No dice ni una verdad”.

Gabriel explica por qué se lleva a su madre: “No podía permitir que mi madre viviese en esas condiciones. Mi hermana tenía la casa y a mi madre descuidada”.

Rita explica cómo se encuentra con toda esta situación: “Estoy pasando calamidades, sin dinero y pagándole a mi hija, que es una abusona y mala, todos sus gastos y yo solo cobro una pensión de 800 euros”.