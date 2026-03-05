José María Figaredo critica la postura de Pedro Sánchez ante el conflicto de Oriente Medio

Embajador iraní en España: “Tenemos plena confianza en las decisiones del Gobierno”

La Casa Blanca aseguró este miércoles que el Gobierno español ha aceptado cooperar con el Ejército estadounidense, después de que el presidente, Pedro Sánchez, mantuviese su postura de no ceder las bases militares de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para la operación contra Irán. Sánchez justificó su decisión señalando que España no será cómplice de algo que considera malo para el mundo simplemente por el miedo a represalias.

José María Figadero visita el plató de 'En boca de todos' y analiza la postura de Sánchez sobre el conflicto de Irán y Estados Unidos: "Lo que hace Pedro Sánchez es un mensaje tramposo, porque dice no a la guerra y entonces claro, si le discutes estás diciendo sí a la guerra, no es así. La verdad es que el único que está diciendo sí a la guerra y el único que está encantado con la guerra es Pedro Sánchez, él al final con el ruido de las bombas y los asesinatos se esconde, es lo mejor que le puede venir para no hablar de su hermano, de su mujer imputada, de todo su entorno corrupto".

Figadero: "Los que están alentando la guerra en la Unión Europea son los grupos de izquierdas"

Figadero aclara la postura de Vox frente al conflicto: "La posición de Vox es que dedicarte a tocarle las narices a todo el mundo con tal de esconder tu corrupción es nefasto para España. Que es la política de Pedro Sánchez, esto de las bases es una cortina de humo, está distrayendo la atención de lo verdaderamente importante".

Además, explica que los que están alentando la guerra son los partidos de izquierdas: "Los que están alentando la guerra en la Unión Europea son los grupos de izquierdas, que son los que están tratando de movilizar un ejército europeo para ir a morir a Ucrania, son ellos".