Risto Mejide opina sobre la postura de Pedro Sánchez, quien ha recuperado el lema del 'no a la guerra' de Irak

Risto Mejide lanza una reflexión con la canción con la que Polonia anunció la invasión nazi: "Es una bellísima forma de recordar lo peor del ser humano"

Compartir







En su comparecencia en La Moncloa donde ha valorado la guerra en Oriente Próximo, Pedro Sánchez ha mostrado de nuevo su rechazo hacia la acción militar de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Irán recuperando un lema que España ya utilizó en España en la guerra de Irak: "No a la guerra".

En este contexto, Juan Luis Cano señala en 'Todo es mentira' que en redes se está diciendo en los últimos días que "si no estás a favor de la guerra, estás a favor de los ayatolás": "No. Eso es una trampa muy sencilla y simple en la cual no hay que caer. Nadie con sentido común que no sea un malvado a favor de un régimen absolutamente cruel. Estar a favor de que no se haga una guerra ilegal, no significa que estés a favor de un régimen cruel".

Su complejidad demuestra que no es tan fácil como decir a favor o en contra porque existen una "serie de matices", Risto Mejide hace una analogía para entenderlo mejor: "Hay un tío que es un delincuente que va en un coche a 200 por hora y encima está matando niños... ¿La policía qué tiene que hacer?". No obstante, el periodista afirma que lo que tiene que hacer la policía en ese caso es aplicar la ley para detenerle y no pegarle un tiro en la cabeza.

"Lo que me parece de una hipocresía brutal y absoluta es decir '¡Qué escándalo! Han entrado en un país sin el permiso de unos organismos internacionales' que, además, están vetando todas las resoluciones durante 47 años", responde el presentador. Y es que a Risto Mejide le parece fatal tanto lo que está haciendo Trump, como lo que estaba ocurriendo dentro de Irán.

Y respondiendo a la opinión de Risto Mejide sobre el lema de 'No a la guerra' durante el gobierno de Aznar, el humorista responde: "Yo fui uno de los que organizó aquel movimiento y no fue una cosa para ponerse la chapita. Fue una cosa muy importante que movilizó a muchas personas de este país contra una guerra ilegal en la que nos metió un señor".

La crítica de Risto Mejide a Pedro Sánchez

Sin embargo, por ese mismo motivo que Juan Luis Cano señala en el programa, Risto Mejide considera que debería ser él quien salga a decir ese mismo para denunciar algo: "Está utilizando lo mismo para lo contrario".

Y es que el publicista es muy crítico con Pedro Sánchez porque considera que "está utilizando un lema que se utilizó en su momento y en el que toda la sociedad española estábamos de acuerdo en no meternos en esa guerra para erigirse él como el antagonista de Trump, como si tuviera esa importancia".