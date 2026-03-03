Risto Mejide comparte su sorpresa con los españoles atrapados en Catar cuando estos le cuentan cuál ha sido la respuesta de la Embajada

Miles de ciudadanos españoles continúan en Oriente Medio ante el inicio del conflicto armado. Cinco de ellos intervienen en 'Todo es mentira' para contar que ha sido este 3 de marzo, unos minutos antes de producirse la entrevista, cuando la Embajada de España se ha puesto en contacto. "¡¿En serio?! ¿Hasta hoy, cuarto día?", es la incrédula reacción de Risto Mejide ante tales declaraciones.

Y es que ha sido este martes cuando "se han personado en el hotel por primera vez". "El resto de contacto que hemos tenido ha sido por nuestra parte hacia ellos, enviándoles varios Whastapps, llamadas telefónicas y mails", explica una de ellas. "Hay que decir que nadie espera que se personen. Quiero decir, podrían haber mandado mensajes antes o algo", replica el presentador.

Sin embargo, la sorpresa llega cuando le confiesan que sí habían respondido a una llamada suya con una recomendación: "Manteneros hidratados y buena suerte". Risto Mejide no puede dar crédito a lo que está escuchando: "Un momento, ¿me estás diciendo que la Embajada española os enviaba un mensaje diciéndoos manteos hidratados y buena suerte?".

La reacción a la recomendación

A pesar de que Xavier García Albiol recuerda la función que deben cumplir los trabajadores, Risto Mejide apunta irónicamente: "Que no. Lo importante es estar hidratado, que no te enteras de nada. Ese es el nivel de asistencia consular que tienen nuestros compatriotas. Estoy flipando, chicos. Pero flipando".

"Yo creo que ahora mismo, las nacionalidades se distinguen por eso. Van los americanos diciendo 'Mira, va muy bien hidratado. Tiene que ser español", bromea el presentador del programa para quitarle hierro al asunto.

Y es que otras personas de otras nacionalidades, por ejemplo, sí que les facilitan la medicación que necesitan mientras que a una de las entrevistadas le ha dicho la Embajada que lo consiga por sus medios acercándose a la farmacia más cercana sí se lo permiten porque en Catar son muy estrictos con las recetas.