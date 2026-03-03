Risto Mejide, a Zaida Cantera tras la puntualización de Fabián Pérez: "Entonces no estamos en la misma situación"

En 'Todo es mentira' acuden a Zaida Cantera para que opine bajo su experiencia sobre la decisión del Gobierno de denegar el uso de las bases militares de Rota y Morón a Estados Unidos. Sin embargo, es cuando esta afirma que "no somos el único país europeo que han dicho que no se utilicen sus recursos nacionales para llevar a cabo acciones directas contra Irán" y pone de ejemplo a Alemania.

Ante la sorpresa de Risto Mejide, Zaida Cantera es "muy específica" y señala: "No en sus acciones defensivas para la defensa de sus propios intereses". Como es "un matiz importante", el presentador del programa le pide a Fabián Pérez que lo compruebe "para que nuestros espectadores vean la diferencia".

Y es que, según la entrevistada, en las bases españolas "están pasando material logístico a través de Rota y Morón para que a su vez puedan ser fungibles, consumibles". De hecho, "está dentro del acuerdo marco".

"Entonces no estamos en la misma situación"

Fabián Pérez pregunta que si está al mismo nivel España que Alemania, por qué en 'The Guardian' que de las 15 aeronaves que había en Rota y Morón, se demostró que al menos siete de ellas habían aterrizado en Ramstein, Alemania.

"Porque Alemania ha dicho que permitirá la utilización de la base aérea de Ramstein para el portento de su acuerdo marco y dentro de su acuerdo marco sí que se permite las acciones defensivas y el abastecimiento de las naves", explica.

Sin embargo, Risto Mejide señala: "Entonces no estamos en la misma situación. Como se nota que has sido política, cómo nos confundes".