Detenida en su propia casa tras ser confundida con una okupa: “Conmigo no se ha disculpado nadie”

Cristina explica que la Policía ignoró sus intentos de mostrarles las escrituras

Vulnerable y malviviendo por culpa de su okupa: "Me he visto totalmente desprotegida"

Cristina, una joven que se compró un piso, fue detenida tras ser confundida con una okupa.

‘En boca de todos’ habla en directo con Cristina, quien explica cuándo se compró la casa: “Compré una vivienda en marzo del año pasado. Yo estaba viviendo en mi casa sin suministro eléctrico, entonces eso puede dar pie a varios equívocos. Por temas personales, yo me voy a vivir el 1 de diciembre de 2025 a mi vivienda con mi pareja y, en enero, según la policía y la empresa de la alarma, dicen que hay un salto de alarma que no entendemos, porque yo tengo los códigos y las llaves de todo, porque es mi vivienda”.

Cristina explica lo que pasó cuando llegó la policía: “Se presentan varios coches de la Policía Nacional, que me indican a base de gritos que baje porque hay una intrusión de alarma. Entonces bajo e intento explicar que soy la propietaria y que tengo las escrituras. Pero la policía no me deja hablar, ellos van con una misión muy clara por una alerta de intrusión y es llevarme detenida”.

Cristina: "Me pongo nerviosa y hay un momento en el que les pido que no me hablen así"

Además, comenta qué ocurrió para que la detuvieran: “Me pongo nerviosa y hay un momento en el que les pido que no me hablen así, y eso les sirve de pretexto para que su comportamiento escale. Les quise enseñar las escrituras del piso, me da tiempo a abrir mi teléfono, mi correo y, cuando estoy mostrando la pantalla del móvil, me cogen el móvil y me ponen las esposas. Me detienen por desacato y resistencia”.

Por último, aclara que nadie se ha puesto en contacto con ella para disculparse: “Conmigo no se ha disculpado nadie”.