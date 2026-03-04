Prohíben jugar al bingo a un grupo de pensionistas en hogar del jubilado

Los jubilados podrían hacer frente a una multa de 60.000€ por jugar con dinero fuera de un local de juego autorizado

La indignación se ha apoderado de un grupo de jubilados amenazados con una multa de 60.000€ si siguen jugando juntos al bingo en un hogar del jubilado de Santutxu. Los pensionistas se juegan 20 céntimos por cartón, algo que supondría una infracción al no estar dentro de un local autorizado para el juego.

Rosa Raimundo, presidenta del Hogar del jubilado de Santutxu ha explicado ante las cámaras de ‘En boca de todos’ el malestar que sienten ante la imprevista visita de tres agentes de la Ertzaintza que, al verlos jugar al bingo, les comunicaron que estaban realizando una práctica ilegal y que se podrían enfrentar a una multa de hasta 60.000€.

La presidenta asegura que no cuenta con el dinero para afrontar una multa de tal calibre de llegar a producirse. Se amparan en la Ley de juego, que no permitiría jugar con dinero en locales no autorizados y todo por 20 céntimos el cartón. Los jubilados están indignados porque no consideran que estén haciendo daño a nadie ni que nadie se haga rico jugándose 1€ a lo largo de una tarde entera. Por el momento, las partidas se siguen realizando los lunes.

Juan Carlos Sáez, sindicato Ertzaintza ‘SIPE’, ha explicado en ‘En boca de todos’ que se ha actuado de forma cortés con ellos y que simplemente se les informó de que no estaba permitido la realización de juego con dinero fuera de locales autorizados. Además, ha explicado que la Ertzaintza se presentó allí porque alguien ha realizado una denuncia y no de forma fortuita.