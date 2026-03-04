Ceferino, vecino de Écija, carga contra el ayuntamiento por el estado del río: “Está hecho un asco”

El vecino denuncia que el ayuntamiento no actúa pese a disponer de fondos

Ceferino, vecino de Écija, denuncia que el ayuntamiento tiene tres millones para arreglar el río, pero no hacen nada. Asegura que los vecinos tienen miedo y se rebelan contra el ayuntamiento. Pide que se tomen medidas inmediatas para el río.

‘En boca de todos’ ha podido hablar en directo con Ceferino, quien se muestra muy enfadado por la situación del río: “El cabreo lo tenemos todos los vecinos del pueblo. Vinieron cuatro millones de euros de los fondos europeos para nueve proyectos, querían hacer solo dos y solo han empezado uno.”

Ceferino, vecino de Écija: "¿Dónde están los cuatro millones de euros? Se los van a llevar a fin de mes"

Ceferino explica que llegaron cuatro millones para diferentes proyectos: “¿Dónde están los cuatro millones de euros? Se los van a llevar a fin de mes. Todo lo que dicen son mentiras, aquí no vienen las máquinas.”

Además, comenta el estado del río: “El río está hecho un asco. Vivimos de espaldas al río, solo se acuerdan del río cuando vienen las inundaciones, que no son pocas al año las que sufrimos.”