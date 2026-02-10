Vulnerable y malviviendo por culpa de su okupa: “Me he visto totalmente desprotegida”

Una pensionista de 65 años denuncia que su inquilino dejó de pagar el alquiler, acumulando una deuda de 10.000 euros

María José, pensionista de 65 años, vive en la miseria. Su inquilino no le paga, a pesar de que ella y su hija, en paro, son vulnerables. Las dos viven en un apartamento de apenas 20 metros.

'En boca de todos' habla en directo con María José, quien explica cómo empezó esta pesadilla para ella: “Empieza el día en que yo cometí el gravísimo error de alquilar mi vivienda a una familia que pensaba que era capaz de asumir sus responsabilidades, pero no lo hizo. Pasado el año decidieron no pagar nada, ni ningún suministro ni el alquiler”.

María José comenta cómo se encuentra: “Me he visto totalmente desprotegida porque todo el procedimiento legal es muy lento y yo tengo que continuar pagando la hipoteca y todos los gastos de suministros, y me veo agobiadísima. Lo estoy pasando muy mal, estoy sufriendo ataques de ansiedad”.

Además, comenta cuánto dinero le deben: “Me deben aproximadamente unos diez mil euros. Son una pareja con un niño pequeño de cinco años, ellos se dedican al mantenimiento de viviendas y a la fontanería”.

Asegura que, aunque ellos digan que no tienen trabajo en la actualidad, ella tiene constancia de que sí trabajan: “Ellos reciben ayudas sociales, pero tengo conocimiento de que están realizando trabajos y recibiendo ingresos”.