Embajador iraní en España: “Tenemos plena confianza en las decisiones del Gobierno”

‘En boca de todos’ entrevista al embajador iraní en España, quien es consultado sobre Pedro Sánchez y la posición del gobierno en el conflicto. De forma prudente, afirma que no puede valorar la figura del presidente, pero saluda la postura del Ejecutivo.

"Tenemos plena confianza de que las decisiones de estado de España son decisiones que están dentro del derecho internacional. Nosotros agradecemos este fenómeno y lo consideramos como una política de principios, una política correcta", dice el embajador iraní.

Además, explica que no ha hablado con Pedro Sánchez tras los hechos recientes: "No he tenido esa conversación, normalmente los embajadores hablan con el ministro del interior", aclara que la decisión del gobierno de no prestar las bases a Estados Unidos fue tomada antes de su conversación, por lo que él no influyó: "Yo creo que la decisión fue anterior a nuestra conversación".

Por último, describe el estado actual de la relación entre España e Irán: "Creo que es una relación aceptable ahora también".