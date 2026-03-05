El presidente de la CEOE habla tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

El presidente de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado un mensaje directo en 'Todo es mentira' a los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP: rebajar la confrontación política y alcanzar acuerdos de Estado en asuntos clave, especialmente en política exterior.

Durante su conexión con en el programa 'Todo es mentira', Garamendi pidió separar el debate político interno de los asuntos que afectan a España en el ámbito europeo e internacional, con la postura de nuestro país respecto a la guerra de Irán y la polémica con Donald Trump. En su intervención, defendió que los grandes partidos deberían sentarse a dialogar para construir consensos básicos.

“El tema es que los dos grandes partidos se sienten, que hay una política de Estado y sobre todo una política de Estado exterior”, señaló el presidente de la CEOE, quien lamentó el clima de confrontación política actual.

"Estamos en un momento crucial"

En este sentido, criticó que incluso desde el Ministerio de Exteriores se entre en la dinámica de confrontación con la oposición en lugar de centrarse en los problemas internacionales: “He visto muy poco, pero lo que he visto, no sé… yo creo que no es el camino”, afirmaba.

Garamendi también reclamó “sosegar” el debate político y evitar que determinadas cuestiones se conviertan en arma electoral. A su juicio, el contexto actual es especialmente delicado y exige mayor responsabilidad política: “Estamos en un momento muy crucial, muy importante, súper importante, y yo creo que esto merece dejar aparte otros criterios, otros espacios electorales”, subrayó, insistiendo en que llevar estos asuntos al terreno de la campaña solo perjudica al país.

El dirigente empresarial defendió además que lo importante es que las distintas instituciones hablen entre sí y se escuchen: “Nosotros queremos tranquilidad, queremos que la gente hable, que escuche, que se escuchen entre ellos”, concluyó. Incluso Risto Mejide le ha hecho una propuesta: "Yo os invito a cenar a Yolanda Díaz y a ti", decía.