El debate sobre la política internacional volvió a elevar el tono en el plató de 'Todo es mentira'. Durante una conversación sobre el posicionamiento del Gobierno español ante el conflicto en Oriente Medio, la analista Sarah Santaolalla y la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, protagonizaron un intenso intercambio de opiniones que obligó incluso a intervenir para ordenar la conversación.

Todo comenzó cuando Santaolalla criticó duramente las acciones militares de Estados Unidos e Israel, cuestionando el concepto de “libertad” que, a su juicio, se utiliza para justificar determinados ataques: “Creo que la libertad no es asesinar a más de 140 niñas, que es lo que ha hecho Estados Unidos e Israel, bombardear un colegio en el que sabes que mayormente hay niñas. Es una libertad un poco extraña en la que puedes asesinar a más de 100 niñas”, afirmó.

La colaboradora añadió que la preocupación por los derechos de las mujeres debe ser coherente y aplicarse en todos los contextos. “Cuando nos preocupamos por las mujeres en Irán nos preocupamos por todas, también por las que bombardea Israel y Estados Unidos”, defendió.

Risto: "No podéis hablar a la vez"

Santaolalla también comparó la postura actual del Ejecutivo con el movimiento ciudadano contra la guerra de hace más de dos décadas, en referencia a la intervención en Irak durante el Gobierno de José María Aznar. Según señaló, aquella decisión tuvo consecuencias graves en el escenario internacional.

Sin embargo, la intervención provocó una rápida reacción de Ana Vázquez, que interrumpió visiblemente molesta al escuchar algunas de las cifras mencionadas: “¿Cómo que hubo mil muertos españoles en la guerra?”, cuestionó la diputada, generando un momento de confusión en la mesa.

Santaolalla aclaró entonces que no se refería exclusivamente a víctimas españolas, sino al impacto general del conflicto, insistiendo en que su preocupación se extiende a todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad. El intercambio fue subiendo de tono cuando la analista acusó a parte de la derecha de no haber denunciado con suficiente contundencia lo ocurrido en Gaza, mientras que Vázquez defendió que ella sí ha abordado estas cuestiones y recordó algunas iniciativas españolas de ayuda humanitaria.

Ante el cruce simultáneo de intervenciones, el presentador del programa, Risto Mejide, tuvo que intervenir para poner orden: “No podéis hablar a la vez porque la gente en casa no se entiende”, zanjó momentáneamente la discusión en el programa.