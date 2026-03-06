Lara Guerra 06 MAR 2026 - 18:24h.

José Manuel García-Margallo, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de la decisión de Pedro Sánchez de solicitar comparecer en el Congreso para hablar de la situación en Oriente Próximo.

En primer lugar asegura que "aquí han surgido muchos tiempos. No hay nadie en su sano en juicio en España que esté a favor de una guerra, nadie en su sano juicio. Segundo, todos estamos de acuerdo en que el ataque que ha realizado EEUU e Israel es contrario al artículo 51 de la carta de Naciones Unidas que habla de ataques preventivos cuando hay amenaza inminente; desde luego que no ha sido así".

Además, el exdiputado del Parlamento Europeo tiene claro que "el orden internacional liberal ha muerto, no hay y los principios de la carta de Naciones Unidas no se ha aplicado nunca. Solo ha habido dos intervenciones militares en que se produjo en que se produjo autorización del Consejo de Ministros. Una fue en la guerra de Corea porque el embajador ruso no estaba presente en el consejo de seguridad y en la primera guerra del Golfo. EN el resto ha habido conflictos por todas partes donde no se ha logrado que Naciones Unidas haga una intervención".

José Manuel García-Margallo: "El Sáhara va a entrar de un momento a otro"

Por otro lado, sobre la actuación de Pedro Sánchez, Margallo explica que "las declaraciones de todos los líderes del mundo, incluidos musulmanes y los aliados de Irán, no han llegado a la intensidad de Pedro Sánchez. La carta de Rusia tiene un acuerdo bilateral con Irán y hay uno trilateral. La carta de Putin tiene tres párrafos donde califica la muerte de Jamenei como asesinato, segundo, no atribuye la responsabilidad y dice que no piensa acudir en socorro de Irán. Tercero, en este tema creo que las acciones de Política Exterior tienen que pasar por el Congreso de los Diputados. El Sáhara va a entrar de un momento a otro.

Por otro lado, 'The Washington Post ha detallado que Rusia estaría proporcionando inteligencia a Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses; según los funcionarios. Ante esto, García Margallo asegura que Rusia está encantado con la guerra porque "está vendiendo a China el petróleo que no pasa por el estrecho. La actuación de EEUU en Irán justifica su actuación en Ucrania de actuar fuera de tus fronteras. Aseguro que los Rusos, que he estado en una reunión con cuatro ministros del PSOE y PP en el que estaban todos de acuerdo en lo que estoy diciendo

Por último, García Margallo aclara que "Rusia es la que saca ventaja en este tema, insisto, porque vende el petróleo que China deja de poder comprar en los Países del Golfo, y punto dos, porque justifica los desmanes que ha hecho Putin; no solo en 2022 sino en 2014. Si Rusia no admite el tema, diplomáticamente tienes poco juego".