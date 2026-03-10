Ángeles Espinosa era corresponsal en Teherán pero, por este motivo, acabó siendo expulsada del país

Un profesor en Irán niega que sus alumnas estén obligadas a usar velo y Risto Mejide le desmiente tajante: "Aquí si mientes, no mereces más voz"

Durante su entrevista en 'Todo es mentira', donde ha asegurado tras la polémica respuesta de Risto Mejide a un profesor iraní que "es cierto y no a la vez" que las mujeres en Irán puedan ir sin velo, el presentador del programa se aventuraba a preguntarle por el motivo por el que fue expulsada del país: "Me interesa mucho, que si quieres no contarlo por seguridad o lo que sea, lo entendería".

Sin embargo, la periodista Ángeles Espinosa no tiene ningún problema en recordar su expulsión allá por octubre de 2010 y explicarla en su intervención en el programa.

El motivo de su expulsión

Según explica, el motivo fue "por entrevistar al hijo de un ayatolá que había fallecido que era crítico con el régimen" y ese fue Ahmad Montazerí. Es en este momento cuando aprovecha para desmentir uno de los prejuicios más arraigados: "Pensamos que todos estos clérigos hacen piña entorno al régimen y que no hay fisuras pero siempre ha habido un pequeño número de altos clérigos que han criticado la deriva que ha tenido este régimen desde la revolución".

Ahí se incluye Montazerí, quien fue apartado de la línea de sucesión. Acabó en una especie de arresto domiciliario porque no pudo ser mandado a la cárcel o exilio "debido a su prestigio".

"Su herencia espiritual y política estaba custodiada por su hijo y en un momento determinado entraron los servicios de seguridad para llevarse el listado de estudiantes que tenían su seminario, el dinero que habían recogido...", explica la periodista señalando este el motivo por el que ella se desplazó hasta la zona en la que se encontraba.

Sin embargo, al hacerlo reconoce que incumplió las reglas: "Violé una ley que teníamos que cumplir los escasos periodistas acreditados en Teherán y es que teníamos que pedir permiso cada vez que salíamos de Teherán". No obstante, si la hubiese cumplido está completamente segura de algo: "Nunca me lo hubieran dado".