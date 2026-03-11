Logo de cuatrocuatro
Expertos en comercios con China analizan el envió de petróleo por parte de Irán: "Se ha reducido un tercio debido a la guerra"

Carlos Marcuello, experto en comercio con China. Cuatro.com
Carlos Marcuello, experto en comercio con China, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras salir a la luz que Irán habría enviado más de 11 millones de barriles de petróleo con destino a China.

En primer lugar, Marcuello detalla que atendiendo a la noticia, están ocurriendo lo que llevan haciendo desde años: "Le vende orgullosamente su petróleo a China. Es verdad que, según lo que he podido leer, se ha reducido quizás un tercio por la guerra, sin embargo, si que siguen colocándose en el comercio de China; y seguirá hasta que mañana pase otra cosa".

Por otro lado, Risto Mejide le pregunta por los acuerdos que actualmente tiene China e Irán, a lo que explica que "más allá de acuerdo comerciales, tienen uno de asociación integral. Son aliados políticos, económicos, socios comerciales desde años; y evidentemente, en lo que sea posible Irán seguirá previendo a China. Quizá China es esencial para Irán, pero no tanto al revés. China tiene, si ocurre algo, varias alternativas".

¿China tendría que intervenir en la guerra a favor de Irán?

Atendiendo a la situación actual, el experto no prevé la posibilidad de que China tenga que intervenir en la guerra originada por Donald Trump: "Estos día se ha hablado de nuestra participación y de la OTAN. Irán y China cooperan militarmente, tiene mecanismos pero no hay alianza para participar en el conflicto de manera directa".

Por último, deja clara la negativa a que China sea partícipe de la guerra y remarcar la diferencia en su estrategia: "Lo descarto porque no hay esa alianza militar con el sentido jurídico y práctico de la OTAN, y porque la estrategia y hábito de China es la de no entrometerse demasiado en asuntos exteriores. Creo que al final se impondrá el pragmatismo"

