Lara Guerra 11 MAR 2026 - 17:52h.

Expertos en comercios con China recuerdan que "Irán y China cooperan militarmente"

Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, precisa el rumbo de la UE ante el nuevo orden mundial de Trump

Compartir







Carlos Marcuello, experto en comercio con China, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras salir a la luz que Irán habría enviado más de 11 millones de barriles de petróleo con destino a China.

En primer lugar, Marcuello detalla que atendiendo a la noticia, están ocurriendo lo que llevan haciendo desde años: "Le vende orgullosamente su petróleo a China. Es verdad que, según lo que he podido leer, se ha reducido quizás un tercio por la guerra, sin embargo, si que siguen colocándose en el comercio de China; y seguirá hasta que mañana pase otra cosa".

Por otro lado, Risto Mejide le pregunta por los acuerdos que actualmente tiene China e Irán, a lo que explica que "más allá de acuerdo comerciales, tienen uno de asociación integral. Son aliados políticos, económicos, socios comerciales desde años; y evidentemente, en lo que sea posible Irán seguirá previendo a China. Quizá China es esencial para Irán, pero no tanto al revés. China tiene, si ocurre algo, varias alternativas".

¿China tendría que intervenir en la guerra a favor de Irán?

Atendiendo a la situación actual, el experto no prevé la posibilidad de que China tenga que intervenir en la guerra originada por Donald Trump: "Estos día se ha hablado de nuestra participación y de la OTAN. Irán y China cooperan militarmente, tiene mecanismos pero no hay alianza para participar en el conflicto de manera directa".

Por último, deja clara la negativa a que China sea partícipe de la guerra y remarcar la diferencia en su estrategia: "Lo descarto porque no hay esa alianza militar con el sentido jurídico y práctico de la OTAN, y porque la estrategia y hábito de China es la de no entrometerse demasiado en asuntos exteriores. Creo que al final se impondrá el pragmatismo"