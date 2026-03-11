Lara Guerra 11 MAR 2026 - 16:52h.

Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, se sincera sobre la actuación de Ursula Von Der Leyen

La reacción de Risto Mejide al "plan genial" de Elma Saiz para proteger los bolsillos durante la guerra: "Y se ha quedado tan ancha"

Compartir







Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar si la Unión Europea debe sumarse al nuevo orden mundial de Trump o mantener su posturas tradicional.

En primer lugar, Barón explica que "la situación actual y sobre la UE, tienen una obligación y está en los tratados, incorporada en la Constitución Española y en el tratado de Lisboa. Nosotros como UE tenemos la obligación de defender la paz y el sistema de la ONU; y nos ha permitido construir la Europa en paz desde la segunda guerra mundial y hacerlo con normas".

Asimismo, asegura el expresidente que "un ataque a otro país que se puede debatir, sí es una dictadura. Yo he estado en Irán presidiendo una delegación del Parlamento Europeo, por lo que no hablo de oídas. Un ataque no justificado ni declarado ni autorizado por el Consejo de la ONU; y sin explicación"

Enrique Barón: "Se está atacando el orden internacional y vamos a ver cuánto dura esta aventura"

De la misma manera, Barón aclara que "no es que sea algo en contra de la Unión Europea, es que está en debate de los Estados Unidos. Hay un precedente del ataque de Venezuela, en el que se ha traducido por quedarse el petróleo".

Por otro lado, el que fuera presidente valora la actuación de Von Der Leyen: "Veremos a ver cuánto dura la aventura. Dice Trump que están ganando y que se va a otra causa para acabar de crear confusión. La presidenta Ursula Von Der Leyen ha expresado un temor, ha rectificado sus palabras y el Presidente del Consejo Europeo le ha recordado eso".

Creo que la Unión Europea debe dar una respuesta y la presidenta de la comisión está obligada a darla porque es la responsable de los tratados. No hay que destruir todo lo que hemos conseguido. Hay que defender el orden que tenemos y reforzar la ONU y sus organizaciones; no saliendo como la de meteorología, el de salud, e ignorar las cartas de la ONU a la hora de responder a ataques ¿Qué razón hay para hacerlo?