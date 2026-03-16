La senadora socialista da su opinión sobre la polémica asistencia de Yolanda Díaz a los premios Óscar

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La asistencia de Yolanda Díaz a los premios Óscar ha generado un intenso y mediático debate que se traslada a la mesa de 'Todo es mentira', lugar en el que se encuentra la colaboradora socialista Susana Díaz y donde no ha tenido problema en dar su crítica opinión al respecto.

"Le ha faltado oportunidad y coherencia"

La senadora resume en dos palabras la aparición de Yolanda Díaz en dos palabras: "Oportunidad y coherencia". "No era la oportunidad de estar ese día allí", explica la colaboradora puesto que, aunque "es evidente que las Instituciones tienen que estar en determinado evento", no era el día para estar allí. Por otra parte, la coherencia dado que "ella forma parte de un movimiento político que siempre nos ha atacado en exceso al resto de los políticos, sean de izquierdas, de derechas, de un color o de otro llamándonos casta y barbaridades múltiples y queriendo darnos lecciones de moralidad".

Esto es algo que, recuerda, también "le ha pasado a la propia presidenta de Madrid: "Cuando das tanta moralina y señalas permanentemente a tus adversarios, tienes que ser excesivamente cuidadosa cuando tú estás al frente de la responsabilidad".

Por esta razón, considera que "el momento en el que era, el coste del viaje, el pleno proceso electoral con su cuestionamiento interno y no siendo la vicepresidenta de cultura, pues yo creo que le sobraba". Momento que aprovecha para reflexionar pues, al igual que se criticó la presencia de las influencers en los premios Goya, ahora la pregunta es "una ministra de Trabajo qué pinta en la gala de los Óscar": "Nosotros también estamos pagando eso. Ese viaje lo hemos pagado todos ¿y aquí no hay polémica?".

Ese es el mismo motivo por el que Susana Díaz señala que "podía haber ido Urtasun, podía haber sido un poquito más comedido todo". Y es que el contexto no es acorde ya que había que valorar que "había un proceso electoral en España, que tenemos la incertidumbre de que va a pasar esta semana en el Consejo de Ministros con las ayudas o no a los españoles, que la gente está asustada, que la gente está preocupada cada vez que se acerca al surtidor".

Así que Susana Díaz concluye: "Yo creo que a ella le sobraba y si a eso le añades que permanentemente su movimiento en conjunto nos da moralina a todos los demás, pues le ha faltado oportunidad y coherencia". Además, otro de los errores que ha cometido es que no haya ni una sola imagen: "Si vas, ¿para qué te escondes? Al revés, si te escondes parece que estás haciendo algo malo y no quieres que se sepa. Pues si tú te escondes porque no quieres que se sepa porque crees que no se va a entender, es que no tenías que estar allí, ya está".