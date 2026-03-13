Lara Guerra 13 MAR 2026 - 19:45h.

José Ramón Navarro- Pareja: "Nunca nos hemos creído su relato y esa misión con la que dicen vivir"

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José Ramón Navarro- Pareja, comparece en el directo de 'Todo es mentira', después de que una exmonja de Belorado le amenazara con darle una "torta" al querer hacerle unas preguntas.

En primer lugar, Laila Jiménez recuerda las palabras de la exmonja hacia el propio periodista, algo que Navarro califica de "excesivo" y confiesa que "ella estaba muy molesta al parecer por un artículo que yo publiqué esa mañana en el que desvelaba donde ya se habían trasladado buena parte de las exclarisas. Ellas llevaban mucho tiempo diciendo que no sabían donde iban a ir, abrieron una campaña para que les financiaran la mudanza. Pero ya estaban ubicadas en Toledo; incluso ya estaban trasladas y se pusieron a vender cachorros.

Asimismo, asegura que "siguen operando con la licencia de Asturias aunque estén en Castilla la Mancha. No querían que se supiera donde iban y yo pude descubrir esto; lo publiqué y se enfadaron. ciertamente, nunca nos hemos creído su relato y esa misión con la que dicen vivir".

José Ramón Navarro- Pareja: "Tienen ocho juicios pendientes aún"

Por otro lado, el del ABC recuerda que con esta misma exmonja tuvo un problema en otra ocasión: "Aquí se ve el intento de transmitir con ese tono monjil cuando atiende a los compañeros de otro medio al contrario que conmigo. Había tenido justo con ella unas palabras en otro momento porque publiqué que tenían intención de llevarse a las monjas mayores a Orduña, necesitaban camas, grúas, camillas y justo esta monja era la que me dijo que era un acosador".

Por último, José menciona todos los motivos por los que tienen al frente hasta ocho juicios: "Ellas negaron esta información y a los días estaban allí. No les gusta que contemos la realidad frente a lo que ellas van contando en esa historia tan idílica. Ellas tienen ocho juicios pendientes y entendemos que este de Belorado ya ha finalizado, pero parece no porque se ha hecho un recurso porque aspiran a que sea revuelto. Tienen la venta ilegal del oro, el momento en el que vendieron bienes, otro por el uso ilegal de furgonetas, los dos de desahucio y alguna cosas más. Y sobre todo tienen el de maltrato a las personas mayores"