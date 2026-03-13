El diputado israelí manda un saludo al Gobierno español por su labor en la embajada de Irán y Cayetano reacciona

Un profesor en Irán niega que sus alumnas estén obligadas a usar velo y Risto Mejide le desmiente tajante: "Aquí si mientes, no mereces más voz"

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En 'Todo es mentira' conectan con un diputado del Partido Comunista en Israel para que de su opinión sobre las declaraciones de Netanyahu en su primera rueda de prensa tras el inicio del conflicto, a quien ha llamado "mentiroso sistemático".

Tras una breve pausa publicitaria, el programa consigue volver a conectar con él y Laila Jiménez le pregunta si su opinión es la mayoritaria en el pueblo israelí. "Por ahora, como siempre, la mayoría del pueblo de Israel apoya al Gobierno", contesta. "Somos minoría por ahora, pero no estamos solos", añade.

Sin embargo, considera que cuantos más muerte y destrucción hay en el país, "más gente entiende que tenemos que pagar porque más gente tiene la experiencia con este primer ministro y este Gobierno genocida": "Por eso, ahora es todavía difícil, pero en las próximas semanas va a cambiar".

Pero, ¿cómo puede cambiar si son un número pequeño?, cuestiona Laila Jiménez. Por una parte, a través de la lucha: "Tenemos que luchar. Es difícil y peligroso también. Hay violencia contra nosotros de la policía y de las falanges fascistas de Netanyahu, pero nunca vamos a dejar la lucha".

También confiesa necesitar "ayuda de la comunidad internacional". Momento en el que aprovecha para "saludar al primer ministro de España que hizo bien con la embajada en Israel": "Necesitamos ayuda como eso".

La reacción de Cayetano Martínez de Irujo

"A mí me ha dejado bastante confuso su discurso", es la reacción del colaborador de 'TEM', quien recuerda que su pueblo "sufrió un genocidio y se ganó la tierra de Israel en la que usted viven y que se la atribuyó la comunidad internacional".

Desde entonces, considera que tienen una "amenaza absolutamente obvia de que todo el mundo que tienen alrededor les quiere mandar al mar", por lo que no entiende por qué "agradece al pueblo español que dice 'No a la guerra'" ya que no ve posible que sean capaces de convencer al ayatolá: "¿Cómo lo soluciona usted? ¿Le da la mano y le convence de que pare esto, por favor? Es algo surrealista el discurso"