Joan Baldoví responde al Ministro Puente en 'Todo es mentira'

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, tras los supuestos audios de Vox sobre los fondos que recaudaron tras la DANA: "Es indignante e indecente"

La polémica entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valencia por la gestión ferroviaria ha abierto un nuevo frente político. El representante de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, criticó en ‘Todo es mentira’ el cruce público de reproches entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el consistorio valenciano por la situación de Renfe.

Durante la entrevista, Baldoví respondió a las críticas del ministro, que había acusado a la izquierda valenciana de estar “desorientada”. El dirigente de Compromís defendió el papel de su formación y recordó su apoyo en momentos clave de la política nacional: “Muy desorientado no debía estar cuando con mi voto Pedro Sánchez ganó la moción de censura”, afirmó Baldoví en el programa, reivindicando el respaldo de su partido a diferentes medidas del Gobierno.

A pesar del choque verbal, Baldoví quiso rebajar la tensión con el Partido Socialista y dejó claro que no considera al PSOE su adversario político: “Mi adversario político evidentemente es la extrema derecha y un Partido Popular sumiso a la extrema derecha”, aseguró.

“No hace falta montar este espectáculo”

En ese sentido, insistió en que los partidos progresistas deberían centrarse en buscar acuerdos si quieren aspirar a gobernar en el futuro tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana. El dirigente valenciano también criticó que las discrepancias entre socios se escenifiquen públicamente en lugar de resolverse de forma interna.

“Entre socios puedes decir ‘no has estado acertado’, pero decir que la izquierda está desnortada me parece gratuito”, afirmó Risto Mejide. Para el presentador, este tipo de reproches deberían tratarse en privado: “Se lo pueden decir por WhatsApp, no hace falta montar un espectáculo tan lamentable”.

"Que se sienten y busquen una solución"

Más allá del enfrentamiento político, Baldoví quiso centrar el debate en el problema que, a su juicio, afecta realmente a los ciudadanos: la situación ferroviaria en Valencia. Según explicó, muchos viajeros siguen teniendo que bajarse del tren en una estación provisional alejada del centro de la ciudad.

“Los valencianos y valencianas siguen bajándose en una estación que está donde Cristo perdió la lentilla, y eso es un problema”, se quejaba Risto. Por ello, el dirigente de Compromís pidió a las administraciones implicadas que dejen a un lado la confrontación y se centren en resolver la situación: “Que se sienten y busquen una solución, que es lo que espera la gente de los políticos”, concluyó Baldoví, insistiendo en que los ciudadanos necesitan respuestas y no nuevas polémicas políticas.