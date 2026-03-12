El médico confirma que hay heridos con sustancias tóxicas

La escalada de bombardeos en la capital libanesa ha dejado imágenes y testimonios que reflejan la gravedad de la situación. Mahmoud Choucair, médico que trabaja en un hospital de Beirut, relató en ‘Todo es mentira’ cómo se vive la crisis humanitaria provocada por los ataques de Israel en la capital de Beirut.

“Dentro de lo que cabe, estamos con mucha paciencia para poder soportar los ataques israelíes que ya están aquí cerca y para poder estar al lado de la gente con esta crisis”, explicó el sanitario, que lleva días atendiendo a víctimas en uno de los hospitales de referencia del país. “No es lo mismo fotografiar una herida que sentirla”, añadió.

Según su testimonio, los ataques se están concentrando especialmente en los suburbios del sur de Beirut, una zona de mayoría chií donde viven cientos de miles de personas: “Israel está bombardeando los suburbios sur de Beirut. Es una zona de unos 20 o 22 kilómetros cuadrados donde vive casi una cuarta o quinta parte de la población del Líbano”, explicó.

"Ahora no queda nadie"

Mahmoud asegura que el impacto de la ofensiva ha provocado un desplazamiento masivo de población. “Ahí ahora ya no queda nadie. Se han refugiado más de 800.000 personas, aparte de los que vienen de los pueblos del sur”, relató. Durante la entrevista, el sanitario también analizó los últimos movimientos del Gobierno israelí y expresó su preocupación por una posible escalada militar.

Según explicó, Benjamin Netanyahu habría ampliado el área que considera zona de seguridad más allá de la línea tradicional del río Litani: “Israel acaba de decir que ya no quiere la línea de demarcación del río Litani, sino que ha puesto un límite más hacia el norte”, afirmó. Para él, ese movimiento podría tener consecuencias mayores: “Esto, pensándolo así, es como un primer paso para invadir este territorio”.

Hospitales en alerta máxima

El hospital donde trabaja el médico ha declarado alerta máxima ante la llegada constante de heridos: “Todos tenemos que estar pendientes de lo que puede pasar, aunque no seamos cirujanos ni anestesiólogos”, explicó. El centro sanitario, además, recibe algunos de los casos más graves del país al tratarse de un hospital universitario de referencia. La presión asistencial también se ha visto agravada por la llegada de pacientes con posibles contaminaciones químicas.

Heridos con sustancias tóxicas

Según el sanitario, algunos de los heridos que llegan desde el sur del país podrían haber estado expuestos a sustancias tóxicas: “Hay mucha gente que viene contaminada con sustancias químicas que han quedado en la tierra”, explicó. Entre ellas mencionó azufre, fósforo blanco y arsénico.

Mientras tanto, la violencia continúa en la capital libanesa. En las últimas horas, los ataques han dejado cientos de heridos, entre ellos niños y mujeres, mientras los hospitales tratan de hacer frente a una situación cada vez más crítica.