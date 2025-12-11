Pedro Jiménez 11 DIC 2025 - 19:29h.

Compromís exige una auditoría para "aclarar el destino de los recaudado" por Revuelta con motivo de la DANA: esto ha dicho Baldoví en 'TEM'

Carolina Perles se pone en contacto con Risto Mejide a través de un periodista tras el nuevo informe de la UCO: "Leo literalmente"

Compartir







Hace escasos días, varios medios -sobre todo, ElPlural.com- desvelaban audios internos donde dirigentes o asesores vinculados a Vox y a la organización juvenil llamada Revuelta hablan de fondos recaudados tras la DANA de octubre de 2024. Audios en los que se pide dinero para la DANA pero sin posteriormente gastarlo para la DANA e incluso se oyen comentarios como “liquidar” la organización juvenil para que no hubiera problemas en un futuro. 'Todo es mentira' se ha hecho eco de estos audios y Joan Baldoví, líder de Compromís, se ha mostrado muy crítico al respecto, además de Risto Mejide, quien también ha reaccionado al respecto.

Y es que Compromís ha exigido una auditoría para "aclarar el destino de lo recaudado" por Revuelta con motivo de la DANA: "Cada día que se sabe un audio más repugna... es indignante e indecente", ha señalado Joan Baldoví, el portavoz de Compromís, que señala que ya se sabe para qué la extrema derecha estuvo allí durante la DANA. "Para hacer caja y hacerse una foto", confiesa el líder del partido valencianista.

"No han querido aclarar. Han querido silenciar y que no se supiera para que no les sapilcara. Es todo tan repugnante y tan indecente...", añade un Baldoví que ha querido dejar claro que lo que está intentando Vox es "intentar desvincularse de Revuelta".

En cuanto a la auditoría que ha exigido su partido, Baldoví señala que cree que aquí hay, como mínimo, "apropiación indebida de fondos": "Hemos pedido al Tribunal de Cuentas que fiscalice esa cuenta de la que se habla en los audios. Se han aprovechado de la buena fe de la gente y de su solidaridad".

Risto Mejide reacciona a los audios

Risto Mejide ha reaccionado también a estos audios, confesado que desde 'TEM' están "atónitos" con estos audios: "Uno dice, qué inhumanidad, qué capacidad de ser absolutamente detestable".