El presunto encubrimiento de los casos de acoso en el PSOE han llevado a las mujeres militares a denunciar el hermetismo que existe en el Ejército con respecto a este tema.

Así lo demostró una capitana retirada con su testimonio en 'Todo es mentira', quien aseguró que estaban "condenadas a caer o callar". Ahora es una soldado retirada quien denuncia su caso en el programa.

Sin embargo, Débora prefiere mantener su rostro en el anonimato por miedo a las consecuencias sociales que su denuncia pueda ocasionar aún ya no estando en activo.

Primero de todo, quiere dejar claro que no hay ningún motivo oculto detrás de su testimonio: "Las mujeres que hacemos esto para nada tenemos un interés personal. Lo hacemos para ayudar a las que vienen detrás porque nosotras ya no ganamos nada".

De hecho, asegura que tras vivir esta situación pasó por un proceso psicológico que implica pasar un tiempo de sanación y, por tanto, sacar esto a la luz supone "un retroceso tremendo".

El difícil testimonio de Débora

En 2012, sufrió el acoso de un superior, concretamente un brigada que era instructor en un curso del Ejército. En el mismo había 15 alumnos, de los cuales solo tres eran mujeres: "Dos sufrimos abuso por parte de este instructor".

Sin conocimiento ninguna de las dos de lo que le había sucedido a la otra, acabaron dando parte a sus superiores sin recibir el apoyo que ella necesitaba. "Cuando llegué al teniente coronel, sus únicas palabras de apoyo fueron '¿Y por qué no te has defendido? Si yo ahora te toco el culo, ¿tampoco dices nada?'", confiesa. Unas palabras que hicieron llorar a la entrevistada, asegura, pues no sabía qué responder.

Zaida Cantera se disculpa con la soldado por no haber atendido su denuncia

En el programa reciben también a Zaida Cantera, exdiputada del PSOE y una de las primeras mujeres militares en denunciar acoso dentro del Ejército.

Motivo por el cual, lo primero que hace en su intervención es pedir disculpas a la entrevistada: "Permíteme empezar pidiéndole disculpas públicamente porque, si es la persona que yo creo, se intentó poner en contacto conmigo cuando yo era diputada y yo le contesté pidiéndole el número de teléfono que, con todos los mails que tengo, se traspapeló".

Algo que corrobora la soldado, a excepción de que quien trató de ponerse en contacto fue su marido y no ella. "Intenté ponerme luego en contacto y ya estaban en procesos judiciales e, igual que se pidió disculpas en privado, hay que saber pedir disculpas en público".

Las agresiones en el Ejército, según Zaida Cantera

La exdiputada del PSOE corrobora la veracidad del testimonio de Débora: "Las víctimas en las Fuerzas Armadas no están protegidas". Si ya de por sí es complicado denunciar en cualquier ámbito a un superior jerárquico, en el Ejército "9 de cada 10 denuncias de una militar no tienen un soporte fuerte", señala.

De hecho, cuando llegan a formalizar la denuncia, esto tiene consecuencias en su carrera militar. Zaida Cantera lo ejemplifica: "62 mujeres he llegado a atender, ninguna está dentro de las Fuerzas Armadas".

"Yo acabé también fuera de las Fuerzas Armadas y decían que yo estaba loca como la mayor parte de las mujeres que denuncian acoso dentro de las Fuerzas Armadas, a las cuales se les termina abriendo un expediente de pérdida de condiciones psicofísicas y terminan diciéndoles que están locas y a la calle con una mano delante y otra detrás", expone la entrevistada.

Además, hay que tener en cuenta que "se filtran las denuncias de las denunciantes" desde los altos cargos de la UPA, señala. Algo que comentaba Lourdes Cebollero, una capitana retirada que desmontó a Margarita Robles con su testimonio, quien además aseguró que su acosador acabó promocionado.

"Todos acaban siendo promocionados", asegura. Y es que en el Ejército, a nivel político, "se pueden estar haciendo cosas". Sin embargo, "en el ámbito militar esto no se está abordando": "Ahí tenemos un problema".