Lourdes Cebollero expone lo imposible que es denunciar los casos de acoso en el Ejército con su testimonio

En 'Todo es mentira' destapan una información con la que "va a correr ríos de tinta", asegura Risto Mejide. Y es que al programa ha llegado un mensaje que desmontaría por completo la postura que Margarita Robles ha tenido de cara a la galería tras los casos de acoso en el PSOE.

La ministra de Defensa hacía un llamamiento a todas las mujeres víctimas para que denunciaran "sin miedo, con nombres y apellidos". Sin embargo, a la redacción llega un testimonio personal de una capitana del Ejército de Tierra que desmiente que Margarita Robles haya contribuido a que esas denuncias llegaran a buen puerto.

El testimonio revelador de la capitán retirada

Lourdes Cebollero, capitán retirada, interpuso una denuncia dirigida al delegado de defensa en Aragón y a su teniente coronel secretario pues "son los que dan autorización a que los hombres entren en un vestuario mientras seis mujeres, mandos militares, nos estábamos duchando y solo para aparcar unas bicicletas en contra de las normas del cuartel que tiene sus propios aparcamientos para ello".

Sin embargo, denunciar es "un calvario para la denunciante", asegura, pues fue archivada y con la que no se inició ningún procedimiento contra nadie, salvo contra una persona: "Contra mí". "Aquellas personas a las que yo denuncio utilizan mi denuncia, la tienen y la presentan en el juzgado para imputarme tres delitos militares con hasta nueve años de prisión militar", informa.

Además, apunta algo "significativo": "Que presenten el escrito del subsecretario de Defensa, tercer autoridad del ministerio, que les niega el acceso a esa denuncia que ilegalmente tienen filtrada y que es utilizada para imputarme a mí penalmente por denuncia falsa, injurias, calumnias e insulto a un superior". "Si denunciar es un insulto, que me lo digan", añade tajante.

"Afortunadamente", el juez le dio la razón. No obstante, fue la propia Unidad de Protección al Acoso a quien presentó su formulario de denuncia quien filtró sus datos personales con nombre, apellidos y teléfono privado al acosador, informa. "Si las señoras socialistas acosadas tienen ese derecho al anonimato, ¿por qué no lo tienen las mujeres militares?", pregunta la entrevista.

"Las mujeres militares estamos condenadas a caer o callar. Si denunciamos el acoso sexual de nuestros jefes se nos imputa penalmente contra nuestra propia denuncia de género", denuncia públicamente la capitán en el programa.

En cuanto a la ministra de Defensa, asegura que le llamó tras cesar en su destino a estos dos hombres que denunció para decirle algo que le indigna profundamente: "Me dice que mis denuncias de género son públicas, que se tramitan de forma pública y con conocimiento de unos señores a los que no ha investigado, pero que en un futuro los puede llegar a investigar. Tarde va".