Lara Guerra 05 DIC 2025 - 19:12h.

La secretaria general de Igualdad en el PSCM desvela los detalles de la reunión del PSOE sobre el caso Salazar

Susana Díaz defiende a Salomé Pradas tras salir a la luz sus mensajes de advertencia a Mazón el día de la DANA: "Se ha comido el marrón"

Sonsoles Rico, secretaria general de Igualdad en el PSCM, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar todos los detalles de la reunión de urgencia por el caso Salazar'

En primer lugar, la secretaria explica que "en la reunión estuvimos todas las secretarias de igualdad de todo el territorio dentro del estado. Lo que nos contaron fue lo que había ocurrido y cuál había sido el problema por el que todavía no había ninguna resolución al caso de estas dos mujeres. Lo que nos comentaron es que había un error y nosotras solicitamos saber la verdad de lo que había ocurrido. Queríamos saber por qué se había tardado tanto en llegar a una resolución que todavía no existe y como se ha dicho y escuchado; no es un expediente normal más que nada por los hechos, por la persona y por donde fueron".

Asimismo, Sonsoles asegura que "creemos que este expediente no se puede tratar como otros de los que pueden llegar al momento de ese tipo, la celeridad tendría que ser mucho mayor. por esto es el disgusto y dolor que tenemos nosotras al ver como decía Susana que las cosas no funcionan como tenían que funcionar. Como secretaria, lo que creo es que responsables somos distintas personas y está claro que, cuando llega una denuncia como esta por protección de datos, pues es verdad que ese canal que debería haber funcionado y haber funcionado o estado en contacto continuo con esas personas".

En conclusión, la secretaria detalla lo que se debería hacer tras lo ocurrido: "Entonces, lo que hay que hacer es que, a partir de ahora, esto funcione; sobre todo esa para que esa cercanía a las mujeres llegue y para que cualquiera de nosotras que necesite en un momento dado hacer este tipo de denuncias pues nos encontremos seguras dentro del propio partido. Lo que hay que hacer es que, desde mi secretaría lo que hubiera hecho es perseguir al comité para saber si eso que tiene que ocurrir, ocurriera. Es la única forma que hay, la de perseguir y la de estar pendiente".

Sonsoles Rico: "Queremos que todas las mujeres del partido se sientan protegidas"

Por otro lado, Pablo pregunta a la entrevistada si después de lo sucedido, las mujeres del partido se sienten más desprotegidas, a lo que Sonsoles confiesa que "yo no me siento más vulnerable, pero sí que es verdad que desde el PSOE de Castilla la Mancha no nos sentimos así. Es verdad que somos socialistas y queremos que todas las mujeres del partido se sientan protegidas y es algo que tenemos que reivindicar y luchar".

Además, asegura que es algo por lo que "no estamos tranquilas ni nos sentimos a gusto. estamos viendo que algo que creíamos que habíamos conseguido y sobre todo porque nosotros tenemos que ser coherentes con nuestro partido porque hemos sacado adelante ciertas leyes que lo que hacen es mantener protegidas a las mujeres del estado. Dentro del partido tiene que ser lo mismo

Por último, el presentador le pregunta a Rico si se siente escuchada tras lo ocurrido en la reunión y si cree que habrá próximas reuniones presenciales a las que se podrá asistir con representantes como ella. Ante esto, la secretaria asegura que "reuniones estamos esperando porque nos dijeron que habría una fecha de reunión presencial".

Además, apunta que "el Partido Socialista claro que está a favor del lado de las mujeres. Lo que quiero decir es que dentro estamos todas las mujeres feministas y hombres que también. Por eso, ahora estamos diciendo lo que no nos gusta, lo que no queremos que sea o como no queremos que se hagan las cosas. Vamos a seguir luchando por la igualdad".