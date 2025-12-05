Susana Díaz se indigna al conocer los mensajes de advertencia de Salomé Pradas a Carlos Mazón el día de la DANA por cómo acabó la consellera

La contundente reacción de Susana Díaz a las denuncias por acoso de Paco Salazar: "Me da asco"

Compartir







La defensa de la exconsellera Salomé Pradas aportó a la jueza de Catarroja los mensajes intercambiados con Carlos Mazón y el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat el día de la dana.

Leyendo dichos Whatsapps a los que 'Todo es mentira' ha tenido acceso, el equipo del programa concluye que sirven de prueba para desmontar, al menos, cuatro mentiras de Carlos Mazón. La primera es la del desconocimiento pues éste aseguró que la información sobre el barranco del Poyo fue inexistente o cambiante y que la Confederación Hidrográfica les dejó a ciegas hasta pasadas las 18:45 horas.

Otra de ellas es la de la atención permanente pues justificó su ausencia en el Cecopi por tener una comida de trabajo pero que estuvo permanentemente informado y en contacto con la consellera. Sin embargo, tardó horas en contestar los mensajes de Salomé Pradas.

Carlos Mazón afirmó contundentemente que no tuvieron información oficial de las primeras víctimas mortales hasta las cinco de la mañana del día siguiente, cuando en uno de los Whatsapps la consellera le comunica a Cuenca el primer fallecido en Utiel. Además, el director de Emergencias ha declarado ante la jueza que a las 20:30, hora en la que ya estaba presente el president de la Generalitat, el jefe de bomberos informó en el Cecopi de que se habían levantado cadáveres.

Por último, la mentira del criterio técnico pues siempre se dijo que las decisiones fueron estrictamente técnicas y en ningún caso políticas. No obstante, el jefe de gabinete de Carlos Mazón ordena a la consellera "de confinar, nada".

Susana Díaz, presente en plató, salta indignada en defensa de Salomé Pradas al descubrir el contenido de estos polémicos mensajes.

La defensa de Susana Díaz a Salomé Pradas

La senadora del PSOE no pierde la oportunidad de destacar una cosa importante: "Él, en el minuto uno, echa a esta mujer y la cesa, la convierte en la cabeza de turco que pretende entregar para salvar su propia responsabilidad".

De hecho, lo consiguió pues perdió su aforamiento y estuvo sentada en el banquillo, señala. "Él, como un cobarde sin escrúpulos, sigue sentado en las Cortes aforado y agarrado mientras esta mujer, que sí estaba en el Cecopi, se está comiendo su marrón. A mí me parece infame", apunta con cierta indignación en su voz.

Además, añade que este es el "peor mensaje" que mandan los políticos a la sociedad cuando ocurren estas situaciones: "El que estaba donde no tenía que estar, porque donde tenía que estar es donde no estaba, le deja a ella a los pies de los caballos, sigue comiendo con su pachorra... Y ella es la que se está comiendo el marrón mientras él sigue aforado en su escaño en las Cortes. Me parece infame".

Y es que, según afirma Susana Díaz, esto es algo que ocurre asiduamente: "El tipo deja a su número dos, en este caso esta mujer, a los pies de los caballos, se esconde detrás de la barrera y ya, cuando no puede más, empezamos a conocer estas cosas porque ella se tendrá que defender y lo que nos quedará por ver también".

"Yo defendí a esta mujer desde el minuto uno cuando la cesaron porque esto es de libro. Cesan a esta mujer como cabeza de turco, a ver si ella se come el marrón y el otro se va de rositas", confiesa la senadora del PSOE pues, aún siendo del PP, "mejor o peor, tuvo la voluntad de estar donde tenía que estar haciéndose cargo de su parte de responsabilidad y del Presidente ausente y al final fue a la primera que pusieron a los pies de los caballos. Me daba igual que fuera del PP".