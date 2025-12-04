Lara Guerra 04 DIC 2025 - 19:40h.

Aurelio Manzano destaca el "abrazo entre la infanta y la escritora del libro": se saltaron el protocolo

Rosa Villacastín desmiente titulares tras leer las memorias del rey Juan Carlos I: "Hemos metido la pata bastante"

Compartir







Aurelio Manzano, periodista y experto en la Casa Real, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para explicar todos los detalles sobre la presentación de 'Resurrección', el libro escrito por Laurance Debray sobre las memorias del emérito.

En primer lugar, Aurelio manzano hace un apunte: "El rey Juan Carlos pertenece a la familia real. Son seis personas, los dos reyes, la infanta, la princesa de Asturias y los reyes eméritos a pesar de que Juan Carlos no ejerce como miembro activo de la casa", a lo que Mejide explica que se ha hecho un lio al creer que "lo expulsan. No aparece en la página web".

El periodista detalla que "no es que lo hayan expulsado. Cuando firmó la carta donde decía que renunciaba a ser su papel como rey emérito y evidentemente ya no tiene ni siquiera un dinero que le den de los presupuestos del Estado porque su hijo se lo quitó, pues en ese momento está como apartado. Pero, en la familia real son seis personas".

Sobre la presentación, Aurelio Manzano explica que fue en una galería muy pequeña. Es de una amiga de Laurence, la autora francesa, que también hacía allí una exposición. La infanta Elena asistió sobre las 20:00 horas y lo hizo con dos personas de seguridad porque la puerta estaba llena de gente. Además, el periodista explica que "seguidamente llegó María Zurita, Inés Sastre, que por cierto compró el libro allí porque no lo tenía y en idioma francés porque se vendía en español y francés. Sobre Inés, creo que es muy amiga de Zurita y entiendo que deben de tener alguna relación".

El periodista desvela que "Antonio Camuñas se compró como 7 u 8 ejemplares"

Por otro lado, Manzano asegura que lo que más le impresionó fue "ese abrazo entre la infanta Elena y la escritora. Nada que ver con el protocolo con el que hay que tener cuando estás delante de un miembro de la casa del rey". Risto Mejide después pregunta al periodista si cree que este libro ha provocado un "cisma definitivo", a lo que responde que "la infanta siempre ha apoyado a su padre. No me extraña nada que ella acudiera pero en el día de ayer, en el discurso se hizo un par de zascas a su padre, pero ella tuvo la valentía de asistir y dar la cara".

Por último, el periodista desvela que "después de la presentación, Antonio Camuñas se compró como 7 u 8 ejemplares y después se fueron a un bar para cenar. No puedo contar todo lo que hablé, pero la infanta está muy de acuerdo con el libro y con el vídeo que se hizo tan viral. Fue un respaldo absoluto a su padre. Hablé unos tres o cuatro minutos con ella, pero estuvo muy cariñosa".