La periodista se retracta sobre sus críticas al rey Juan Carlos I tras leer sus memorias

Rosa Villacastín se sincera en 'Todo es mentira' sobre las memorias del rey emérito: "Tuvo que ser más cuidadoso con las críticas a Letizia"

Compartir







El rey Juan Carlos está en boca de todos los medios pues, tras una larga espera, sus ansiadas memorias llegan a las librerías de España. La periodista Rosa Villacastín, quien ya dio su opinión sobre los adelantos que obtuvimos al ser publicadas primeramente en Francia, vuelve a 'Todo es mentira' para rectificar pues no todo era lo que parecía ser.

"Nos han dado titulares que no se corresponden"

La periodista ya tiene el libro en su poder por lo que ha podido conocer de primera mano qué es lo que exactamente el rey emérito ha querido contar sobre su vida. "Soy sincera, creo que nos han dado titulares, como se ha publicado en francés, que no se corresponden con el libro", adelanta Rosa Villacastín.

Y es que "lo hemos criticado mucho", señala poniéndose en primer lugar, sobre todo al presuntamente no mencionar a la reina Letizia en el mismo. "Sí la nombra. Hombre, no es que la ponga muy bien", asegura, pues en él relata aquel sonado episodio en la catedral de Palma cuando la reina Sofía se acercó a sus nietas y Letizia las separó.

También cuenta cómo fue su vida, qué sucedió en el 23F y cómo fue su renuncia. "Hay que leer el libro, yo me he quedado enganchada", añade. "Hay muchas cosas que, por los resúmenes que se han dado, hemos hecho juicios de valor que yo creo que hemos metido la pata bastante", insiste.