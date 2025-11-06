Lara Guerra 06 NOV 2025 - 19:32h.

Rosa Villacastín analiza las memorias del rey Juan Carlos I en 'Todo es mentira'

Después de que las memorias del Rey Emérito hayan visto la luz en Francia, 'Todo es mentira' ha hablado con Rosa Villacastín, periodista; quién ha desvelado multitud de detalles.

Sobre lo que más le sorprende a la periodista, ella explica que "me gusta que haya pedido perdón a la Reina Sofía porque como mujer habrá sufrido mucho. Yo la he criticado en algún momento porque creí que se tendría que haber divorciarciado porque los escándalos eran públicos, pero pedirle perdón me parece muy bien".

Por otro lado, Villacastín detalla con qué partes de las memorias no está de acuerdo: "Me parece muy mal las críticas hacia su hijo, y sobre todo hacia Letizia. Es verdad que yo la conozco desde hace muchísimos tiempos, creo que es una persona con mucho carácter y él no está acostumbrado al tipo de mujeres que le ponen las cosas en su sitio"

La periodista Villacastín, sobre las memorias: "Creo que Letizia puso una línea roja"

Por último, sobre la reina, Villacastín detalla que "creo que ella le puso una línea roja de lo que era el terreno de la pareja, de lo que era el emérito; y eso es algo que no pudo aguantar. Esto pasaba desde antes de que se casaran, él mismo la criticaba mucho en público, con amigos...me parece que pudo ser más cuidadoso a la hora de escribirlo. No es lo mismo comentarlo en una comida de amigos después de una cacería que una letra escrita que queda para siempre; creo que ahí se ha pasado. Por lo demás...pues es su vida"