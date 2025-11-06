Lara Guerra 06 NOV 2025 - 17:40h.

Más Madrid pide retirar el pasaporte al novio de Ayuso después de sus declaraciones en el Tribunal Supremo

El abogado de David Sánchez desmiente que la jueza haya denegado su petición de absolución al enviar la causa a la Audiencia de Badajoz

Compartir







Manuela Bergerot, diputada de Más Madrid, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que su partido estudie pedir la retirada del pasaporte al novio de Isabel Díaz Ayuso tras sus declaraciones en la causa del fiscal general.

En primer lugar, Bergerot explica que "bueno a mi nunca me van a escuchar frivolizar un tema como el suicidio. Yo entiendo que las palabras de Alberto eran una hipérbole y si no es así, confío en que pueda encontrar toda la ayuda profesional que se necesita en estos casos. Más Madrid cuando escucha lo que toda España ha escuchado por parte de Alberto González Amador en el Tribunal Supremo, son esas palabras que dicen 'si todo va a seguir así me escapo', es decir, que si siguen las investigaciones sobre sus presuntos delitos fiscales se va a ir de España".

Asimismo, la diputada explica: "Es decir, o bien, Amador se estaba riendo de la justicia, lo cual nos parece muy grave y debería aclararlo, o lo que hemos interpretado desde Más Madrid, que se quiere fugar de España. Recordemos que González tiene dos juicios abiertos, uno por presuntos delitos fiscales y otro sentado en el banquillo por presunto soborno a un alto directivo y pertenencia a una organización criminal".

Manuela Bergerot, diputada de Más Madrid: "Ha robado 350.000 euros a Hacienda"

Sobre lo que plantean ante el juez, Manuela asegura que "lo que hemos pedido a nuestro equipo jurídico es que estudie pedir al juez una medida proporcional, que es algo muy común en estos casos cuando hay un testigo o un imputado que corre el riesgo de fugarse. Aquí en estas declaraciones nos parece que se agravan cuando se conoce que tiene empresas en Panamá y en Miami, con esos viajes que tanto le gusta a hacer a la presidenta con él, y sabiendo que hay esta estructura viable en la que pudieran encontrar refugio...pues hay que tomar cartas en el asunto".

Lo que queremos es que Alberto González Amador rinda cuentas ante la Justicia para que sepamos donde se ha ido hasta el último euro que debería estar destinado a la Sanidad y que se está forrando él y beneficiando la presidenta

Tras esto, Risto Mejide le confiesa que hay parte de sus declaraciones que no comprende: "Hay algo que no me cuadra en todo esto, usted dice que la amenaza de suicidarse es una hipérbole y en cambio cuando dice que se va del país se lo toman en serio...podría ser otra otra forma de hablar". Ante esto, Manuela asegura que "nos tomamos en serio las dos cosas, por eso digo que el tema de la salud mental yo espero que encuentre apoyo profesional donde se requiere".

Por otro lado, Manuela detalla que "Más Madrid como fuerza de la oposición y alternativa frente a la señora Ayuso nos compete hacer que Amador rinda cuentas a la justicia; y ahí es donde nuestra organización puede tomar medidas y avisar al juez. Hay que ver además ese estilo que sigue propio del PP que es victimizarse, ellos hacen declaraciones y se presentan como víctimas; él lo es de sus propios actos. Ha robado 350.000 euros a Hacienda después de creer que llevarte dos millones de euros por una comisión es trabajar duramente".

Sin embargo, el presentador reitera en que todos estos datos que ha pronunciado la diputada son "presuntamente" hasta que pase por el juzgado. De nuevo, Risto explica que "hace un momento me ha dicho que era una hipérbole y ahora me dice que se lo toma en serio, o lo uno o lo otro. Me parece que está jugando con las dos cosas, entiendo que como partido político ponen el foco donde les interesa, pero me parece tan grave una cosa como la otra".