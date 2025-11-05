Emilio Cortés explica por qué el envío de la causa de David Sánchez a la Audiencia de Badajoz no significa que se haya denegado su absolución

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente, tras conocerse su procesamiento: "No me lo esperaba"

Momentos escasos antes de conectar con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, se ha dado a conocer que la jueza Biedma ha enviado la causa por el contrato del hermano del presidente del Gobierno a la Audiencia de Badajoz, a expensas de que fije la fecha del juicio.

Dos días atrás, se sabía que el entrevistado solicitaba la absolución del caso por lo que aprovecha en 'Todo es mentira' para aclarar si esto significa que la magistrada ha desestimado su petición. Además, en su intervención hace hincapié en los motivos por los que pide la absolución.

Emilio Cortés niega que la jueza haya desestimado su petición

"No, no, no. No le compete a la jueza de Instrucción pues recibe los escritos que van a ser precisamente los que marcan las líneas del juicio oral. Será la Audiencia Provincial de Badajoz la que tendrá que decidir si los escritos que hemos presentado, tanto la acusación como el resto de las partes, llevamos razón o no", desmiente el letrado.

Por lo que Emilio Cortés aclara cuál es la función de la jueza Biedma: "Solo hace de puente entre las partes y el órgano enjuiciador que, en este caso, parece que es la Audiencia".

Sin embargo, si la jueza traslada a la Audiencia es porque ha finalizado la Instrucción porque ha encontrado los indicios o las pruebas que permiten que sea procesado, apunta Risto Mejide. "La jueza puede tomar dos caminos: o bien archivar, o bien emplazar a las acusaciones para que las acusaciones acusen porque la jueza no puede acusar por sí misma", explica Emilio Cortés.

Por lo tanto, y según apunta el abogado, "el que está manteniendo el corazón del procedimiento es la acusación popular porque si no hubieran acusado, hubiera desaparecido".

Los motivos que le llevan a solicitar la absolución de David Sánchez

Los motivos que le llevan a hacer esta solicitud son "muy sencillos": "Porque no hay ninguna prueba contra él que acredita, aunque sea indiciariamente, que ha participado en los hechos que se relatan en el escrito de Manos Limpias. Absolutamente nada que le relacione con esa pretendida organización criminal".

"Como no hay nada, no me queda otra que pedir la libre absolución", señala. Además, para justificar su petición recuerda que los abogados no lo hacen "siempre por sistema": "Cuando efectivamente consideramos que no hay pruebas, ni indicios, es nuestra obligación hacerlo y en este caso estoy absolutamente convencido".