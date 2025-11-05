Tras haber declarado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Isaac Blasco desvela cómo estaba actuando Álvaro García Ortiz

El subdirector de Voz Populi, Isaac Blasco, ha acudido a declarar en calidad de testigo al juicio contra el fiscal general del Estado este 5 de noviembre. Allí le han preguntado por una noticia publicada en su medio en la que aseguraban que "La Fiscalía ofreció un acuerdo al novio de Ayuso que después retiró por órdenes de 'arriba'".

En 'Todo es mentira' reciben al periodista, quien ha confesado como ha sido su "breve" comparecencia y ha revelado cuál era la actitud de Álvaro García Ortiz durante el mismo.

La curiosa actitud del fiscal general del Estado

Durante su intervención, en la que Isaac Blasco ha respondido únicamente a presuntas del fiscal y el abogado del Estado, el periodista ha definido la situación como "chocante" por la presencia del propio fiscal general del Estado situado en la parte de la defensa y ataviado con la toga de fiscal.

"Es una imagen, aparte de la liturgia y de lo imponente de la Sala Segunda con 7 magistrados como tribunal, tener al propio enjuiciado en esa posición, a mí me parece como periodista un fenómeno interesante, pero me parece también chocante desde el punto de vista personal", señala.

A esto hay que sumarle la actitud que presentaba Álvaro García Ortiz, no solo mientras Isaac Blasco declaraba, asegura el entrevistado por la información que ha obtenido de sus compañeros de tribunales: "A mí me ha llamado mucho la atención".

"Creo que ha apostado por tratar de demostrar un rostro hierático, absolutamente impasible, con respecto a lo que se diga, ya sea aparentemente perjudicial para sus intereses procesales o beneficiosos. Yo creo que en ese sentido está ejerciendo un autocontrol que a mí me genera hasta un cierto punto de admiración", apunta.

Aún así, también considera que "la procesión debe de ir por dentro y evidentemente no puede estar pasándolo bien". Sin embargo, al periodista le han comentado que mientras él declaraba, el fiscal general del Estado se dedicaba a hacer otra cosa: "Dibuja mucho y pasa un poco los minutos de las jornadas del juicio de esa forma".

"A ver si es el ilustrador de la sala", deja caer bromeando Laila Jiménez.