Este martes, el Tribunal Supremo celebra la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado. En esta ocasión, está previsto que declaren tanto la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, como el jefe de Gabinete de la misma, Miguel Ángel Rodríguez.

En este contexto, 'Todo es mentira' debate sobre esta extraordinaria situación en la que por primera vez en la historia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo acusado de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo. Es Pablo Echenique quien da sus motivos por los que considera que es inocente y justifica que el mismo borrase todos sus Whatsapps el día que fue acusado.

Pablo Echenique defiende al fiscal general del Estado

El colaborador de 'Todo es mentira' argumenta en mesa por qué cree que Álvaro García Ortiz es "inocente" recordando que hay periodistas de primer nivel en España, como es el caso de Ignacio Escolar, que "han dicho que la persona que les envío los datos no es el fiscal general del Estado".

Sin embargo, a Risto Mejide le llama especialmente la atención que borrase todos sus Whatsapps y su cuenta de email el día en el que fue acusado pues, si fuera inocente, no lo habría hecho: "Sospechoso es. Como mínimo, no ha actuado como un inocente porque si no eres inocente, no borres nada".

Pero para Pablo Echenique, esto no significa nada. "Este juez intervino las comunicaciones de una persona que tiene información sobre la mafia rusa, sobre el tráfico de armas, sobre las redes de prostitución, se metió en su despacho, intervino los aparatos, clonó los aparatos y ya sabemos dónde puede acabar todo eso que cogieron del despecho de Álvaro García Ortiz: en los medios", señala.

Por lo que el colaborador apunta: "Si yo soy el fiscal general del Estado y yo se que van a entrar a llevarse un montón de información que compromete la Seguridad Nacional y que eso puede acabar en manos de cualquier medio, yo borro mi teléfono móvil". Y es que "borrar tu móvil es legal", añade.