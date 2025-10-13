Al percatarse de que nadie del PP ha visto las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, 'TEM' pone el video en directo a García Albiol para que reaccione

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que fue González Amador quien le facilitó el contenido del email del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quien le autorizó a difundirlo en un chat de prensa.

Sin embargo, en el video de su declaración como testigo que hizo el pasado 8 de enero al que ha dado acceso el Tribunal Supremo a defensas y acusaciones tras finalizar la fase de instrucción se escucha cómo éste admite que mintió, o lo que es lo mismo, reconoció que fue una "suposición".

Hasta el momento, gente del Partido Popular ha dicho "que cada uno saque sus propias conclusiones" al respecto y han negado haber visto el vídeo. "Ha mentido delante de un juez, esa es la conclusión", señala Risto Mejide en 'Todo es mentira' antes de que Xavier García Albiol lo negase. "Lo voy a decir, ha dicho que mintió delante de un juez", señala. "Eso tampoco es exacto", apunta el alcalde de Badalona.

Momento que el presentador aprovecha para que el colaborador reaccione en directo en el programa a sus declaraciones pues, según informa, no lo ha visto pero lo intuye.

Xavier García Albiol reconoce que M.Á.R mintió

"Yo creo que sería absurdo que dijera ahora que no he visto el video porque me lo habéis puesto en los morros", bromea el político ante la actitud de sus compañeros de partido.

Pero, una vez serios, trata de justificar: "Primera cuestión, M.Á.R es el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, no es un miembro de la dirección del Partido Popular. La segunda cuestión, en sede judicial ha dicho lo que ha dicho. Desconocemos si la verdad es ahora o era antes, pero él ha dicho 'Yo intuía que ha pasado lo que él ha explicado' por lo tanto, no ha dicho que fuese mentira lo que dijo".

El presentador y colaboradores no pueden ocultar la sorpresa en su rostro, por lo que Risto Mejide le repite la conversación que mantienen en el video. "Una suposición que tú has vendido como algo cierto, has mentido en el acto de decirlo salvo que hayas dicho que es una suposición. Pero si no lo has dicho, está mintiendo", apunta el presentador.

Por lo que Xavier García acaba reconociendo: "Si él lo vendió como un acto cierto, entonces es evidente que en el juzgado ha dicho otra cosa distinta". En el plató celebran: "Ha costado, ¿eh?". Sin embargo, fue en 'Todo es mentira' donde Miguel Ángel Rodríguez reconoció por primera vez esta información, tal y como apuntan en el programa.