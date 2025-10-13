Javier Chicote despeja algunas de las principales incógnitas que surgen a raíz de publicarse la noticia de la ruptura entre Ábalos y su abogado

Según informa 'OKdiario', el exministro de Transportes podría haber roto la relación con su abogado José Aníbal tres días antes de declarar ante el Supremo en un supuesto intento de evitar entrar en prisión.

Este hecho produce varias incógnitas sobre el tema: ¿Declarará finalmente ante el juez el miércoles? ¿Cuál es el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión? ¿Es probable que acabe en prisión tras declarar ante el juez?... Javier Chicote, jefe de investigación del 'ABC', responde en 'Todo es mentira'.

¿Declarará el miércoles ante el juez?

Teniendo en cuenta que Javier Chicote considera que Ábalos "se ha equivocado en su estrategia y se ha equivocado en la forma de hacerlo porque no es buena estrategia cabrear a un magistrado del Tribunal Supremo" pues ha roto su relación con el reputado abogado José Aníbal al tener presuntas "discrepancias insalvables", lo cierto es que de momento "el procurador ha presentado un escrito con una renuncia, pero no ha designado un abogado nuevo". Esto significa que "la citación sigue en pie".

Ahora, el exministro de Transportes debe decir cuál es su nuevo abogado o designar uno de oficio. Sea cual sea, "va a necesitar mínimo tres días para preparar esa declaración "donde hay riesgo de prisión". Por este motivo, el periodista cree que el magistrado Puentes le concederá que se realice algo más tarde, eso sí, "un poquito más enfadado".

Los motivos para renunciar de José Luis Ábalos

Más allá de que Ábalos haya roto con su abogado en post de una estrategia dilatoria, "que no va a ningún lado porque va a declarar tarde o temprano", el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión es que "no ha querido seguir los consejos de su abogado", un error para Javier Chicote.

Y es que su abogado le recomendó pactar con la Fiscalía y renunciar al acta de diputado. "Si renuncia al acta de diputado da un paso atrás en el procedimiento y en vez de ante el Supremo, se va ante la Audiencia Nacional. Eso significa que aunque te condenara la Audiencia Nacional puedes recurrir a la sala de apelación y luego al Supremo. Si te condena el Supremo ya no hay mucho más", explica el periodista.

Por esta razón, Javier Chicote cree que "se ha equivocado" porque si hubiese hecho caso a su abogado hubiese demorado el procedimiento tres o cuatro años más, señala. De hecho, "quizás no entre en prisión", añade.

Además, existe una razón financiera que también explicaría que Ábalos haya tomado esta decisión. "Cobra entre 4.200 y 4.600 más o menos netos al mes y 1.200 de dieta del Congreso de los Diputados, son casi 6.000 euros que seguramente necesita pero que se le van a acabar" ya que dentro de un año y medio expira la legislatura, afirma.

¿Entrará en la cárcel José Luis Ábalos?

Teniendo en cuenta que "un fiscal no puede tener decidido lo que va a hacer antes de escuchar al investigado", Javier Chicote piensa que "a priori es más fácil que vaya a prisión Koldo", razón por la que le recomienda "llevar cepillo de dientes y un chándal en una bolsa como hizo la última vez", por el último informe de la UCO.

"En el caso de Ábalos lo veo un poquito más difícil, pero no descarto nada", opina el periodista por un apartado del propio informe y por otro motivo: "Si encima cabreas al juez y tomar al magistrado instructor como el pito de un sereno no te va a ayudar nunca".