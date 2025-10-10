Unos nuevos audios entre Koldo y Cerdán desvelan la supuesta opinión de los presidentes autonómicos sobre la destitución de Ábalos

Hasta la redacción de 'Todo es mentira' han llegado en exclusiva unos nuevos audios completos de Koldo García y Santos Cerdán. Se trata de 39 minutos de grabación en la que el exasesor del exministro José Luis Ábalos y el exdiputado del Congreso de los Diputados hablan por primera vez sobre el presidente Pedro Sánchez, ocho meses después del cese de Ábalos.

En esta nueva conversación del anexo de la UCO, podemos escuchar a los protagonistas de los audios conversar sobre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios meses después de la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además, Koldo hace una impactante revelación a Cerdán que implica directamente a los presidentes autonómicos.

Koldo, sobre los presidentes autonómicos y Ábalos: "Hablan con él a escondidas"

El nuevo audio que ha salido a la luz, Koldo García aseguraba a Santos Cerdán que Pedro Sánchez se olvidase de intentar ver a José Luis Ábalos, para seguidamente hacer una importante confesión al exdiputado: "Los presidentes autonómico le llaman. Te lo estoy avisando. Hablan con él a escondidas". Del mismo modo, el exasesor del exministro de Transportes compartía lo que supuestamente los presidentes de las comunidades autónomas habrían dicho a Ábalos acerca de su destitución.

"Lo que dicen es...", empezaba diciendo. "Yo no sé que has hecho José, pero me da igual. Después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así es una canallada. Como si ha cogido dos millones.” Unas palabras con las que dejaba claro que para los presidentes autonómicos se habría cometido una injusticia con Ábalos.

Santos Cerdán a Koldo García: "Os han revisado hasta el carnet de identidad"

En esta misma conversación, Koldo García niega rotundamente a Santos Cerdán que José Luis Ábalos haya cogido dinero de forma indebida: "Es mentira te lo digo de verdad. No ha cogido nada. No hay pruebas de nada porque no ha cogido ni un p* duro”, sentenciaba el exasesor político.

Una afirmación a la que Santos Cerdán respondía del siguiente modo: "Es que si había pruebas las habrían sacado", para seguidamente recalcar a Koldo que "han revisado a todos hasta el carnet de identidad". Una declaración que parecía no importar a el otro protagonista del audio que declaraba: "A mi me la suda no tengo nada que esconder."