Lara Guerra 09 OCT 2025 - 20:09h.

'Todo es mentira' emite nuevos audios sobre los regalos que José Luis Ábalos hizo a Jessica Rodríguez

'Todo es mentira' analiza en exclusiva nuevos mensajes y audios del 'caso Koldo'. Desde conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García hasta audios de Jessica Rodríguez al que fuera exministro de Transporte.

En una de las conversaciones analizadas por la UCO, se han encontrado varios mensajes sobre los regalos que Ábalos hacía a Jessica Rodríguez. Una de ellas en la fecha cercana a San Valentín, donde pedía a Koldo un ramo de flores.

Ábalos: "Puedes encargarlo para Jessica que se lo manden hoy"

Koldo: "¿Hoy? Con dedicatoria o sin dedicatoria? Felicidades reina"

Ábalos: "Felicidades, princesa"

Los audios de Jessica Rodríguez sobre teléfonos

La periodista de la redacción del programa explica que, tan solo tres meses después, el 23 de abril de 2019 le envía otro ramo de flores con la dedicatoria de "Feliz Sant Jordi" y a nombre de "La loca 2".

Además, de estos mensajes, se han encontrado audios de la propia Jessica: "El de 128, que el otro era tres meses de espera. Pero el grande, en dorado, ¿Pero, qué grande y qué dorado? O sea, porque es que hay cuatro modelos diferentes del Iphone. Pues 128. Hubiera preferido el otro, el de, porque hay otros más, el de 256 y luego ya el de 500 que el de 500 ya me parece una barbaridad".

Por otro lado, uno de los periodistas de la redacción asegura que "la UCO tiene una teoría y es que había una cantidad de dinero que no ha quedado registrada y que corresponde a gastos que Ábalos habría adelantado en algún momento a Koldo. Quiero que escuchéis este audio".

"Koldo, ¿me puedes sacar un AVE Valencia-Madrid para Rocío mañana? Como a las 19:45h, igual que los chavales. Ya te debo tres".

Sobre de donde sale el dinero para pagar los gastos del ministro, 'TEM' muestra otro audio sobre Koldo García: "Tú siempre igual: 'No, para mañana, no para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? ¡Y no lo quieres entender!