Pilar Rahola asegura en 'Todo es mentira' que "Sánchez

Pilar Rahola, periodista, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para analizar los nuevos audios de la trama Koldo y el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en el que Trump habría anunciado que "todos los rehenes serán liberados e Israel retirará las tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna".

Sobre los nuevos audios que están saliendo a la luz sobre el caso Koldo, la periodista explica que "los aspectos más políticos crean un gran escándalo. La redacción del programa se va a divertir mucho pero creo que hay mucha información que tiene que ser importante, significativa. Yo estaría muy expectante", asegura. Además, Pilar confiesa que nos encontramos eslabón a eslabón descubriendo nuevos datos, lo que es sinónimo de nuevas informaciones.

Por otro lado, sobre el acuerdo de paz, Rahola explica que "nunca habíamos estado en un punto tan beneficioso para que todas las circunstancias nos llevaran a un acuerdo estable. Yo os lo expliqué con el tema de los 20 puntos. Os dije que era un plan realmente muy bueno que hace que esa pregunta tuya y claro que hay que ser prudente".

Asimismo, asegura que este plan es diferente pro tres motivos: "El primero es que dos de los tuteladores del acuerdo que han sido enemigos de Israel, Turquía que estará en el minuto uno fiscalizándolo, y dos, el cambio de tercio de Qatar. El segundo es que las concesiones que han dado al lado y lado, son enormes. Es evidente que Hamás, aceptar los rehenes y desarmarse es algo impensable hasta hace unas semanas. Hay otro punto importante, el que aceptaran no permitir anexiones en Cisjordania, que es lo que quieren sus aliados significa que ya se sentía fuerte para aceptarlo, y el ultimo que era aceptar retirarse, y el tercer elemento que es pensar como resolver la cuestión de Palestina".

Continúa la periodista: "Yo os explique hace tiempo que había varios países en la región árabe que ya estaban trabajando en la posguerra. Jordania y Egipto, pero además, con la implicación de Turquía cambia el mapa y el mundo. Hay otro elemento, y es que Trump es un comerciante por eso utiliza esas técnicas agresivas y pactistas para encontrar los acuerdos. Él quiere pasar a la historia como el tipo que acabo con un conflicto histórico".

Por otro lado, Rahola recuerda el momento en el que Trump señaló a Groenlandia: "Os pongo un ejemplo, cuando el primer día en la rueda de prensa dice que se va quedar con Groenlandia, lo que está haciendo Trump es señalarlo porque hay un proyecto chino, entonces que hace, el estropicio y luego baja el tono para ver cómo se resuelve. Yo recuerdo que cuando Trump hizo la tontería de la inteligencia artificial, que no se lo creyó nadie, se le preguntó al responsable de la ONU de Emiratos qué opinaba sobre el plan de Trump y él respondió 'lo que nos dice es que hay que trabajar en un plan para Gaza'

Pilar Rahola, sobre Hamás: "Está destruida, quedan alrededor de 2.000 o 3.000 soldados"

Sobre el conflicto, Pilar Rahola explica que "lo que está pasando es que Hamás está destruida, quedan alrededor de 2000 0 3000 soldados y se calcula que en gaza tienen un soporte de 50.000 ciudadanos. Hablamos de una estructura militarmente destruida y que sus apoyos vitales Orán y Qatar ya no los tiene, solo le queda la supervivencia, pero al mismo tiempo Israel tiene que hacer concesiones".

Asimismo, asegura que "Israel nunca ha tenido interés en Gaza. Otro elemento, el plan de paz entre Egipto e Israel, también lo hicieron los americanos. En términos de diplomacia, España va a quedar fuera de todo. Turquía es la prueba de que siendo el país más agresivo, se ha quedado dentro. España no porque Sánchez jugó con este tema de una manera ideológica y electoral, el daño lo ha hecho a su país, como líder internacional tiene otra dimensión. Aquí la solidaridad va por partes, el embargo del otro día fue un engaño, lo cual no significa que no tenga una carga simbólica".

Por último, la periodista muy tajante detalla: "Pedro Sánchez ha jugado tanto con este tema que ha hinchado a Israel. Si tu quieres tener un papel en el mundo, tendrías que haber sido un poco más prudente a la hora de utilizar ideológicamente y electoralmente un conflicto tan complicado. Lo que ha hecho Pedro es que, como estaba rodeado de miserias ha tirado al monte con el tema de Israel y eso allí y en EEUU se apunta. Pedro ha querido tener una papel internacional y no lo tiene, ha sido la risotada del mundo, se va a quedar fuera. España lo tuvo en el conflicto de Oriente Medio".