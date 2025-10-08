Tras la entrevista a Carlos Mazón, el portavoz de Compromís comparte su contundente análisis en su intervención en 'Todo es mentira'

En 'Todo es mentira', como en el resto de España, han escuchado la primera entrevista del presidente de la Generalitat Carlos Mazón tras la catástrofe de la DANA casi un año después de que sucediera. Para que comparta su análisis, el programa invita al líder y portavoz de las Cortes valencianas Joan Baldoví, quien ha sido muy contundente al respecto.

La contundente opinión de Joan Baldoví

"A mí no me aparece una entrevista, me parece un masaje de un periodista que, en definitiva, tiene mucho que agradecer a los Gobiernos del Partido Popular para financiar su medio", arranca su intervención el portavoz de Compromís. Para justificarla, lanza una pregunta al aire: "¿Por qué no ha dado una entrevista a los periodistas valencianos? ¿Por qué la primera entrevista se da a un medio de Madrid?". Para Joan Baldoví, la primera entrevista que debía haber concedido es a la jueza de Catarroja pues "lo ha invitado hasta tres veces para que acuda voluntariamente, la última en calidad de investigado".

En cuanto al contenido de la entrevista, lo tiene claro: "Lo que dice en la entrevista son bulos. A mí me ha aparecido una entrevista absolutamente patética, es decir, una entrevista de una persona que no tiene la más mínima credibilidad porque nos ha dado versiones diferentes depende del día y depende de todo lo que se va sabiendo día a día".

En la entrevista a 'Okdiario' Mazón culpa a la Aemet, culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar, culpa al Gobierno de Sánchez y culpa al Partido Socialista en general, pero lo cierto es que no admite ningún error propio en su gestión de la catástrofe. Razón por la que, según confiesa Joan Baldoví, algunas mujeres de Paiporta se han acercado a él mientras se encontraba en el mercado de Valencia repartiendo dulces típicos del 9 de octubre para comentarle que estaban absolutamente indignadas.

"Mire, todo el relato del señor Mazón se desmota con lo que acaba de hacer hoy, se ha desconvocado la procesión cívica que convoca el Ayuntamiento de Valencia con una alarma naranja y se ha desconvocado el acto institucional en el Palau de la Generalitat para mañana con una alerta naranja. Sin embargo, el señor Mazón, con una alerta roja desde las 7:30 horas de la mañana, mantuvo toda su agenda y luego tuvo los santos bemoles de irse a comer y de tener una sobremesa de cinco horas desaparecido. Yo creo que los hechos desmontan cada vez más las patéticas excusas del señor Mazón", afirma el portavoz.

El entrevistador, Eduardo Inda, tenía que preguntar a Mazón sobre esa comida en El Ventorro de la que todavía quedan por saber seguramente muchas cosas. Él ha contado que fue una comida de trabajo que ha sido convenientemente utilizada políticamente, azuzada y ha tachado los comentarios sobre la comida de machismo repugnante. La tajante opinión al respecto de Joan Baldoví es: "Carlos Mazón busca desviar el foco de lo verdaderamente importante. No negaré que algunos comentarios que he podido leer por redes sociales son profundamente desafortunados, pero el quid de la cuestión no son esos comentarios. No puede buscar excusas, buscar argumentos para desviar el tema. El tema principal es que un presidente en los momentos que más se necesitaba estuvo ausente y que luego busca todas las excusas para culpar a todos menos asumir la propia responsabilidad".