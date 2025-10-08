Lara Guerra 08 OCT 2025 - 17:07h.

Compartir







Pablo Fernández, portavoz de Podemos, comparece en el direcro de 'Todo es mentira' después de que su partido tome la decisión de votar sí al decreto de embargo de armas a Israel. Además, permitirán su convalidación en el Congreso.

En primer lugar, Pablo Fernández explica el motivo por el que el partido ha tomado esta decisión: "Creo que una de las cuestiones que diferencia a Podemos de otros partidos políticos es que, pese al sentido de nuestro voto, nosotros no ocultamos la naturaleza de lo que se está votando. Se está votando un decreto fake, un embargo de armas que tiene muchísimos agujeros y que a nosotros no nos gusta", asegura.

Asimismo, el portavoz asegura que "vamos a convalidarlo, a dejar que pase para que el PSOE no nos utilice como excusa para no hacer nada y seguir manteniendo relaciones militares con el estado terrorista y genocida de Israel. Hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Lo que se está votando hoy es la convalidación de un decreto ley que ya se aprobó en el Consejo de Ministros hace casi un mes, y han continuado transitando barcos militares que han hecho escala en puertos españoles para llevar material militar a Israel. En concreto cuatro barcos".

Pablo Fernández: "Es lamentable que España mantenga aún relaciones diplomáticas"

Por otro lado, Fernández asegura que "en este mes, también han continuado los contratos de compra de armas de España a Israel por más de mil millones de euros. Esto significa que estamos ante un embargo fake, un decreto con agujeros e insisto, no queremos que un eventual voto en contra sea utilizado por el PSOE".

Bien pues, el portavoz de Podemos explica que han tratado de evitar que el PSOE hiciera un embargo real y efectivo: "Ha habido un intento hasta el último momento de que el gobierno retirase esta convalidación de este real decreto ley y que volviese a traer un decreto que realmente fuese un embargo real y efectivo. Lo hemos intentado interlocutar y hemos hablado con el Gobierno para hacerles entrar en razón, pero hemos comprobado que no lo iban a hacer".

De nuevo, el portavoz de Podemos reitera en el objetivo del partido: "Lo que hoy se convalida es un decreto de embargo fake y nosotros desde Podemos seguiremos exigiendo que se haga un embargo real y efectivo, integral, que prohíba la compra venta de material militar y el paso de buques. Seguiremos exigiendo la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales, tecnológicas y deportivas. Es lamentable que España mantenga aún relaciones diplomáticas