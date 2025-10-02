El abogado de 'Global Sumud Flotilla' explica por qué considera ilegal la detención de los navíos por parte del Gobierno Israelí

Periodista en el puerto de Ashdod, sobre los abogados de los detenidos de la flotilla: "Las autoridades israelíes les han prohibido entrar"

Tras la detención por parte de las autoridades Israelíes de la 'Globlal Sumud Flotilla', un conjunto de embarcaciones de ayuda humanitaria que puso a principios de septiembre rumbo a Gaza desde Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel y entregar suministros a la población de Gaza, 'Todo es Mentira' habla con el abogado de la Flotilla, Jaume Asens, quien critica duramente la falta de acción de las autoridades europeas en el conflicto israelí-palestino

Nada más conectar en directo con el programa, el abogado de la Flotilla dejaba claro los motivos por los que la detención habría sido ilegal: "Son barcos de ayuda humanitaria. Si fuesen a evitar que entren armar tendría sentido, pero evitar que lleguen medicinas y alimentos a personas que se están muriendo de hambre es ilegal." De la misma manera, Jaume Asens ensalzaba la valentía de los miembros de la Flotilla. "Siendo conscientes de las consecuencias de sus actos han actuado por razones éticas" "Es un acto responsable que tiene que ver con las obligaciones que no está cumpliendo el estado", aseguraba el eurodiputado de Comú.

Después de que Jaumes Asens asegurase que los miembros de 'Global Sumud Flotilla' han actuado por la "cobardía" de los gobiernos occidentales a tomar acción en el conflicto, Risto Mejide rebatía al eurodiputado y señalaba la irresponsabilidad de la Flotilla por "involucrar a toda una nación en el conflicto". "Si solo sufres tú la consecuencia de tus actos puede ser valiente, pero si las sufre tú país es ya otro tema. Es algo que no deberías haber hecho tú sino aquellos a los que hemos cedido el uso de la fuerza legítimamente, que son las fuerzas y cuerpos del estado. Me han metido en esto sin consultármelo.” aseguraba el presentador.

Ante las palabras de Risto Mejide, el abogado de la Flotilla indicaba que todos nos deberíamos sentir avergonzados por la mala gestión de los gobiernos europeos en el conflicto y cargaba duramente contra los mismos: "Nos llenamos la boca de hablar de derechos humanos, pero las palabras tienen que sostenerse con acciones." "El derecho internacional no es un lujo, es la tabla de salvación civilizatoria a la cual no podemos renunciar."